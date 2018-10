Dancausa no ve lógico que Carmena retrase videovigilancia por falta de dinero y tenga una radio "que apenas se escucha"

Publicado 21/02/2018 13:12:11 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha afirmado este miércoles que "no tiene sentido" que el Ayuntamiento de Madrid señale que la instalación de los sistemas de videovigilancia en las calles de los distritos de Tetuán se retrase por falta de presupuesto derivado de las restricciones del Ministerio de Hacienda mientras mantiene una radio, en referencia a M21, "que apenas se escucha".

Tras la rueda de prensa sobre la detención de una banda de ladrones de Rivas, Dancausa ha aseverado que el llamado 'techo de gasto' parte de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, que era una de las tres medidas de estabilidad puestas en marcha por el Gobierno de la España "para arreglar las cuentas del país".

"Todos hemos tenido esas limitaciones. Los problemas del Ayuntamiento son de prioridades: tienes que priorizar unas cosas sobre otras. Tener una radio que apenas se escucha y no las cámaras. Creo que la seguridad es más importante. Y luego es un problema de gestión. El Ayuntamiento tiene un problema deficiente de gestión porque no logra llegar unos niveles adecuados de ejecución de gasto", ha dicho la delegada.

Por eso ha esgrimido que los argumentos dados por el Gobierno de Manuela Carmena para no instalar ya las cámaras de seguridad en Tetuán "no tienen ningún sentido". "Me parece que hay que poner las medidas que los vecinos reclaman y aunque no va a resolver en un momento puntual, son de gran ayuda a la investigación y de carácter disuasorio", ha concluido.