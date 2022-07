La danza del Festival Escenas de Verano y el teatro clásico en varios municipios centran la agenda del fin de semana

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival Escenas de Verano, con la danza como gran protagonista, las obras de teatro clásico de Clásicos de Verano en varios municipios madrileños, además de la fotografía de Català-Roca y la arquitectura de Guillermo Mora, centrarán este fin de semana la programación cultural diseñada por la Comunidad de Madrid.

En concreto, el Festival Escenas de Verano, cuyo objetivo es acercar la cultura en vivo a más 110 municipios de la región con propuestas de cine, exposiciones, visitas teatralizadas y talleres, recalará este fin de semana en El Vellón y Valdeavero con la danza como protagonista.

Será de la mano de la compañía de Elías Aguirre, que presentará el tríptico 'Seismic Orchestra', 'Puk e Nuk' y 'Flowerheads Redux', un espectáculo que refleja la esencia de su trabajo con acercamientos al imaginario y a las sensaciones presentes en la naturaleza invisible. Tendrá lugar el sábado y el domingo, días 16 y 17, en las plazas de la Casa de la Cultura de El Vellón y de la Constitución en Valdeavero.

El festival regional llevará además el domingo al Centro Cultural Paco Rabal la pieza de danza contemporánea, jazz y flamenco Foliajazz, de la compañía Iván Gómez, con música de Ara Malikian y Fernando Egozcue, y con 12 bailarines en escena.

TEATRO, CIRCO Y TÍTERES EN LA CALLE

Los vecinos de Villanueva de Perales podrán disfrutar este viernes, y los de Tielmes el sábado, de los títeres de Producciones Cachivache

para acompañar a una niña aburrida que busca aventuras en 'El desván'.

Por su parte, los Torres de la Alameda, Fuente el Sanz de Jarama el día 16 y los de Torrejón de la Calzada, el 17, podrán hacer lo propio con 'Full House', un espectáculo sin texto de la agrupación Eléctrico 28, con teatro físico y música en vivo, que plantea a través de una fábula contemporánea el tema de la convivencia, abordado desde la diversidad de culturas y la necesidad de compartir.

Por su parte, la Asociación Cultural Arrabel dará a conocer la cultura castellana en Gascones y El Atazar, el sábado y el domingo, respectivamente, con indumentaria de faena y de gala de Castilla y de las distintas comarcas naturales de la Comunidad de Madrid como la Sierra, la Alcarria y la Campiña.

CLÁSICOS DE VERANO

Además, el ya tradicional Clásicos en Verano, que este año celebra su 35ª edición, llegará el domingo a San Martín de Valdeiglesias de la mano del Cuarteto Bauhaus, que dirigirá 'De la Oscuridad a la Luz', un viaje musical junto a Haydn, Borodiny Piazzolla.

El cuarteto de cuerda Matricere recorrerá el minimalismo musical, visitando los municipios de Colmenar de Arroyo el 15 de julio, Cenicientos el sábado y Alameda del Valle, el domingo.

Igualmente, la formación Delirivm Música recalará el viernes en Navacerrada y el domingo en Ajalvir con 'La Sonata da Chiesa', que incluye movimientos de carácter solemne compuestos para ser interpretados en iglesias, capillas y oficios religiosos.

La viola da gamba como instrumento único tomará el protagonismo en los

recitales que ofrecerá Miguel Bonal, viernes y sábado, en Prádena del Rincón y Robledillo de la Jara, respectivamente, con el programa 'Hic e Nunc'.

A su vez, y con la única compañía de su violonchelo, se presentará Iris

Azquinezer en las iglesias de Villamantilla (sábado) y Piñuécar (domingo), entrelazando música y palabra para ofrecer su particular enfoque de la

expresión y el arte en 'Antes de la música'.

Finalmente, los vecinos de Olmeda de las Fuentes y de Venturada podrán aproximarse a un instrumento tan peculiar como la vihuela el sábado y el domingo, a través del programa 'El dulce trato hablando: la música de Alonso Mudarra', de la mano del dúo Armonía Concentrada.

TEATRALIA CIRCUS

Teatralia Circus llevará además el fin de semana a los Teatros del Canal 'Potser no hi ha final (Quizás no hay final)', de Circ Pistolet, una exhibición de destreza técnica y precisión en disciplinas circenses tan espectaculares como la acrobacia y la báscula, entreveradas de humor y música.

A su vez, y dentro de la programación de la Sala Verde de Teatros del Canal, el dramaturgo canario José Padilla estrena 'RUN (Jamás caer vivos)', hasta el 31 de julio. Se trata de una comedia basada en hechos reales protagonizada por un grupo de jugadores de baloncesto de la NBA metidos de rondón en una crisis diplomática internacional.

EXPOSICIONES

De forma paralela, las salas y museos de la Comunidad de Madrid mantienen sus programaciones con una oferta que incluye propuestas como la exposición de fotografía 'Català-Roca. La lucidez de la mirada', que rinde homenaje a Francesc Català-Roca (Valls, Tarragona, 1922- Barcelona, 1998), en el centenario de su nacimiento, en El Águila.

La Sala Alcalá 31 alberga hasta el próximo 24 de julio la exhibición 'Un puente donde quedarse', en la que el artista Guillermo Mora dialoga con la arquitectura de la sala e incide sobre cómo se percibe y transita este espacio.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, en colaboración con la Comunidad de Madrid, presenta por primera vez en España una retrospectiva sobre el pintor norteamericano Alex Katz, una de las principales figuras de la historia del arte americano del siglo XX y precursor del arte pop.

Además, el Museo Centro de Arte Dos de Mayo de la Comunidad de MadridCA2M contará con dos muestras: 'Reflector de miradas', un ejercicio expositivo en torno a la nocturnidad, y la nueva exposición 'Postura y geometría en la era de la autocracia tropical', de Alexander Apóstol, uno de los artistas más destacados del panorama latinoamericano.

En la Sala Canal de Isabel II se puede ver la propuesta creativa 'Matter', un proyecto con el que Aleix Plademunt explora el concepto de materia a través de fotografías realizadas en viajes por todo el mundo. Asimismo, la Sala de Arte Joven exhibe hasta el 24 de julio 'Raíces por defecto', uno de los proyectos ganadores de la XIII edición de la convocatoria Se busca comisario/a, que apuesta por nuevos modelos curatoriales, facilitando el acceso al mundo profesional a jóvenes comisarios.

La Casa Museo Lope de Vega ofrece hasta el 2 de octubre 'Lope de Vega 1622. Cuatro españoles y un santo', exhibición dedicada a un año

que puede considerarse como el cénit de la influencia de España a nivel global.

El Museo Arqueológico Regional propone un paseo por la Roma Clásica en

'Madrid con Tempus Romae. Madrid, encuentro de caminos', en el que, mediante cerca de 700 piezas, inéditas en su mayoría, su intención principal es mostrar el alcance de la etapa histórica en la que los territorios de Madrid pasaron a formar parte del Imperio Romano.

Finalmente, las exposiciones de la Red ITINER de la Comunidad de Madrid cuentan con las muestras 'Mujeres protagonistas del mensaje publicitario', en la Casa Museo Julio Escobar, en Los Molinos; y 'Madrid, escenario de cine fantástico', en la Casa de la Cultura de Majadahonda.