David Pérez no sabe si repetirá en Alcorcón pero admite que compaginarlo con ser 'número dos' de Ayuso no es lo "mejor"

Publicado 25/02/2019 10:54:51 CET

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Alcorcón, David Pérez, todavía desconoce si será candidato a repetir como regidor en las próximas elecciones municipales pero admite que compaginarlo con ser el 'número dos' de la lista que encabeza Isabel Díaz Ayuso en la candidatura del PP a la Comunidad "no parece que sea lo mejor".

En una entrevista en Onda Madrid, recogida por Europa Press, el alcalde de Alcorcón ha sido preguntado pro su futuro y ha señalado que es algo que están "decidiendo" ahora y que en los "próximos días" lo van a tener "claro". En este punto, ha señalado que al margen de que ambos puestos sean "compatibles legalmente", se trata de "responsabilidades muy complejas".

"Y no parece que sea lo mejor compaginarlas, pero por poder ser, se puede y la verdad es que hay mucha gente que me pide que me vuelva a presentar en Alcorcón", ha indicado Pérez, para resaltar que el PP lleva ocho años trabajando en este municipio, que se ha hecho "un buen trabajo" y que puede haber "continuidad".

Pérez ha recordado que ya ha estado en la candidatura de la Comunidad en otras elecciones aunque "nunca" en un "número tan alto" pero ha señalado su paso como portavoz en la Asamblea de Madrid y sus 20 años trabajando en el "mundo local", en el Parlamento regional y en la Administración. "Toda mi carrera se ha centrado en Madrid", ha apostillado.

Pérez ha explicado que ha sido un "ofrecimiento muy estimulante" y que lo que le ha decidido a aceptarlo es el perfil de la candidata a la Comunidad. Y es que para el alcalde, Díaz Ayuso es una persona "joven, valiente, luchadora y que tiene un proyecto de verdad" y que le "seduce".

Por otro lado, ha defendido que aunque le tachen de "conservador", nunca ha ocultado sus ideas. "He trabajo en defensa de la vida, de la familia. No he cambiado y ahí sigo aunque a veces no me hay ido bien", ha señalado, para destacar que ha podido ser un "verso suelto" según las épocas. No obstante, es "coherente" con lo que piensa.

También se ha referido a la puesta en marcha de los semáforos de la A-5, que mañana entran en funcionamiento. David Pérez ha sido uno de los alcaldes del PP que han encabezado las protestas contra esta medida del Consistorio de la capital, que ha tildado de "calamidad", destacando que los "atascos van a ser enormes" y la contaminación "va a afectar a muchos barrios de Madrid". "Carmena ha decidido que un millón de habitantes de la zona sur somos molestos", ha lamentado.