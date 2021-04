El debate pone de relieve la polarización de la campaña y la pandemia centra los reproches entre candidatos

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El único debate entre los seis candidatos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, celebrado este miércoles en Telemadrid, ha constatado la polarización de bloques en la campaña --entre izquierda y derecha-- y la pandemia ha protagonizado varios de los enfrentamientos y reproches al hacer mención al número de contagios, muertes en residencias y la recuperación económica.

El debate no ha deparado grandes sorpresas y los candidatos se han ceñido a los mensajes ya lanzados en campaña. El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha seguido esta tónica, con una intervención basada en apelar a la no confrontación, si bien, ha sido en su minuto final donde ha dado la sorpresa al reconocer que estaría dispuesto a pactar con Unidas Podemos si eso consigue "frenar, cerrar al paso al Gobierno de Colón" en la región madrileña.

"Pablo, tenemos 12 días para ganar las elecciones", se ha dirigido al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. Se trata de la primera vez en campaña que Gabilondo pide a Iglesias su apoyo directo si la izquierda consigue los escaños suficientes para poder gobernar. Hasta ahora había apostado por "huir de extremismos" al haber manifestado que "con este Pablo no".

GUERRA DE CIFRAS POR LA PANDEMIA

La cifra del número de muertos por Covid-19 ha sido uno de los mayores puntos de desencuentro entre los seis candidatos, al igual que la gestión de la pandemia que ha realizado el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, que ha recibido reproches desde los partidos progresistas.

En este sentido, Ayuso y Pablo Iglesias se han echado los muertos a la cara, uno como responsable de la gestión en la Comunidad de Madrid y otro como parte del Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez y responsable de la gestión de las residencias de ancianos como vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Desde Más Madrid y Podemos han afeado a la 'popular' que la Comunidad de Madrid lidere "los peores datos" de todo el país mientras que el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, le ha acusado de tener una actitud ideológica frente a la pandemia.

Por su parte, Vox ha responsabilizado a Iglesias como parte del Gobierno central de estas cifras, censurando que haya candidatos que tienen "la desfachatez, gobernando a nivel estatal" de haber llevado a España "a las peores cifras de muertos" y luego "dar lecciones", mientras que Ciudadanos ha criticado que los partidos se dediquen "a politizar el dolor".

Frente a todos los ataques, Ayuso ha defendido que ella no inventó el virus y ha recalcado que su Gobierno se echó "a las espaldas la responsabilidad de salir a por el virus", ha manifestado, al tiempo que ha defendido la puesta en marcha del Hospital Enfermera Isabel Zendal y el ejemplo internacional al no arruinar a la sociedad madrileña al "no encerrarla".

En cuanto a los muertos en residencias, responsabilidad de la Consejería de Políticas Sociales que dirigía Alberto Reyero (Cs), el candidato de esta formación, Edmundo Bal, ha defendido la decisión de denunciar los efectos de los protocolos para no derivar a ancianos, frente al candidato socialista, quien las ha tachado de "órdenes terribles".

La situación de la atención sanitaria a los mayores en dichas instalaciones también ha motivado críticas a Iglesias por parte de Ayuso y Bal, quienes le han acusado de no visitar ni un solo centro durante la crisis del Covid-19, aunque la más contundente ha sido Monasterio, que ha reprochado al Gobierno central no dar "medicamentos ni batas a las residencias" cuando el PSOE y Unidas Podemos se erigieron como los creadores del "escudo social".

MENORES EXTRANJEROS, OTRO PUNTO DE DESENCUENTRO

Otra de las cuestiones que ha suscitado mayor enfrentamiento entre los candidatos ha sido los carteles de Vox en contra de los menores extranjeros no acompañados. En concreto, Rocío Monasterio ha defendido durante su intervención que la Comunidad destina para cada menor un total de 4.700 euros al mes.

Ante estas afirmaciones, Pablo Iglesias ha asegurado que estas valoraciones "no tienen cabida en democracia" y que Vox se encarga de distribuir "propaganda filonazi" al haber amenazado también con deportar a uno de los miembros de su candidatura "por ser negro".

Las formaciones de izquierda han recriminado a Isabel Díaz Ayuso las 'colas del hambre'. Mónica García ha empleado sus primeros minutos para emplazar a Ayuso a disculparse por "insultar" a quienes pasan hambre en la región.

Por su parte, Díaz Ayuso ha replicado que a la izquierda "le encanta utilizar la pobreza para ponerle lupa y llevarla a la pancarta".

IGLESIAS INSTA A GABILONDO A SUBIR IMPUESTOS

En materia económica, el debate se ha centrado en la subida de impuestos, con el candidato de la formación 'morada' defendiendo la subida a las rentas altas e interpelando a Gabilondo para que se sume a esta propuesta. En cambio, el socialista ha reiterado que "en este momento no".

"Desde el compañerismo" de saber que van a "gobernar juntos", le ha indicado Iglesias, que no es razonable que una persona que gane más de un millón de euros no se esfuerce como en cualquier lugar del mundo". "Entendamos la situación actual, sé que hablando si tuviéramos mucho tiempo encontraríamos la solución, en este momento no", ha zanjado Gabilondo.

PEDRO SÁNCHEZ, TAMBIÉN EN EL DEBATE

Como viene siendo habitual en sus mítines de campaña, Díaz Ayuso ha hecho referencia al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha acusado de estar "ausente" y de emplear a sus ministros para atacarla "personalmente".

Además, ha criticado que no lleguen las ayudas prometidas por el Gobierno central. "Llevamos mucho tiempo escuchando que Madrid es una bomba vírica, que hacía 'dumping fiscal'.... somos una región de emprendedores que madruga mucho y no el Gobierno de España que no ha hecho nada y han arruinado a las familias", ha lanzado.