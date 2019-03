El decano del ICAM reitera su compromiso en defender "a ultranza el secreto profesional"

Publicado 20/03/2019 10:38:33 CET

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, José María Alonso, ha reiterado su compromiso en defender "a ultranza" el secreto profesional del abogado, ha informado el colegio en un comunicado.

Así lo reitero ayer en una jornada organizada con motivo de la nueva etapa que arranca en la sección dedicada a los Abogados de Empresa, que ahora será conducida por Elia Esteban García-Aboal.

El decano fue el encargado de presentar el evento tendiendo la mano a los abogados de empresa. "El ICAM está trabajando firmemente para acercar el Colegio a vosotros, velando por vuestra seguridad y defendiendo vuestros derechos e intereses concretos al margen de la relación con la empresa a quién dedicáis vuestros servicios", declaró.

Se trata de una sección a la que el decano confesó tener "especial cariño", ya que fue la única que se creó durante la legislatura de Antonio Hernández-Gil, de cuya Junta de Gobierno tanto Esteban como Alonso fueron miembros.

En este sentido, como recordó el decano, el ICAM ya ha intervenido en diversas ocasiones "en defensa a ultranza del secreto profesional", haciendo especial alusión al comunicado emitido por la institución hace dos meses, después de que la Administración anunciara su intención "de limitar o neutralizar el secreto profesional de los abogados de empresa".

Tras la presentación de Alonso tuvo lugar una mesa redonda, moderada por Elia Esteban, en la que intervinieron Eduardo de Porres, magistrado Sala 2ª del Tribunal Supremo; Maximino Linares, presidente de la Fundación Impuestos y Competitividad y socio de EY Abogados; Jesús López Tello, socio de Uría Menéndez; José Ramón Martínez, of counsel en Garrigues; y Javier Ramírez, vicepresidente litigation internacional y secretario general AS. HP Inc (Consejo de Dirección ACC Europe).