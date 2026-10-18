Decenas de personas se manifiestan en Madrid a favor de llevar a Netanyahu al Tribunal Penal Internacional

Concentración en apoyo al pueblo palestino. - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Decenas de personas se han concentrado este domingo frente al Museo Reina Sofía de la capital con motivo de la presentación de una campaña 'Netanyahu al Tribunal Penal' por parte de la plataforma Parar La Guerra, en un acto que ha contado con representantes de numerosos colectivos y entidades en apoyo del pueblo palestino.

A la concentración, que ha tenido lugar a las 12 horas y ha estado conducida por el portavoz de Parar La Guerra, Joanen Cunyat, han asistido la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto; el eurodiputado de la formación José Cepeda; y la presidenta del PSOE-M, Paca Sahuqillo, que han participado en la lectura de un manifiesto contra la actuación de Israel en Gaza.

En el manifiesto, la plataforma ha reclamado a las candidaturas que concurrirán a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre que aclaren sus compromisos respecto al respeto del derecho internacional humanitario, la defensa del pueblo palestino y la exigencia de responsabilidades por los crímenes cometidos en la zona.

"Pedimos tanto al Gobierno que salga de las urnas como a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que lleven adelante un firme respaldo de la Corte Penal Internacional, y eso puede ir mucho más allá de lo que se hecho hasta ahora, tanto en recursos, en profesionales que se pueden aportar y encabezar en la Unión Europea el compromiso de todos los países para que se lleve a cabo la orden de arresto", ha señalado Cunyat en declaraciones a los medios.

Asimismo, ha pedido que la situación en Gaza no deje de "estar presente en los medios de comunicación", aunque ha reivindicado la labor de "cientos de miles de periodistas", especialmente la de "los que se han dejado la vida", que "siguen visibilizando la denuncia del genocidio".