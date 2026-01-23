Defensor pide información a Comunidad sobre 5 residencias tras denuncias por falta de personal y mala calidad de comida

Archivo - El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ofrece una rueda de prensa tras el acto de presentación del informe del Defensor del Pueblo sobre denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, en e - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha enviado un requerimiento a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid sobre la situación de cinco residencias de su red pública tras recibir denuncias por "falta de personal y mala calidad de comida".

Fue el pasado mes de noviembre cuando se abrió una actuación de oficio al haber recibido varias quejas de residentes y familiares sobre la situación de las residencias Nuestra Señora del Carmen, Gran Residencia, Doctor González Bueno, Colmenar Viejo y Francisco de Vitoria, según han trasladado fuentes de la institución a Europa Press.

Sin embargo, al no haber recibido respuesta de la Consejería, el siguiente paso que ha dado el Defensor ha sido enviar el pasado lunes un primer requerimiento. El objetivo, han informado, es conocer la situación de estos centros para poder hacer una sugerencia o recomendación.

Entre las quejas que han recibido, los usuarios y familiares alertan de "falta de personal" y denuncian una "gestión insuficiente" en temas como la higiene o salud. También advierten de que hay "falta" de productos básicos y "alimentación inadecuada o mal mantenimiento de la instalaciones".

Precisamente, la residencia de Colmenar Viejo ha sido protagonista estos días por una información que ha publicado 'Cadena SER' en la que se da a conocer que un usuario de 68 años ha comenzado una huelga de hambre para denunciar la "mala calidad" de la comida que recibe en este centro.