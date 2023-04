El déficit "coyuntural y técnico" de 236 millones en Ayuntamiento de Madrid se debe a "bajada de ingresos por pandemia"

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El déficit de 236 millones de euros con el que el Ayuntamiento de Madrid cerró el ejercicio de 2022 es "coyuntural y técnico" y se debe a la "bajada de ingresos por la pandemia" de coronavirus, ha explicado este lunes el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tras darlo a conocer el Ministerio de Hacienda.

"El déficit del Ayuntamiento de Madrid en este año 2022 se debe, según (la ministra de Hacienda) María Jesús Montero, que por fin ha dicho una verdad como ministra de Hacienda, a una cuestión coyuntural y técnica, a una cuestión achacable única y exclusivamente a la bajada de ingresos derivada de la pandemia que se imputa en un único ejercicio, a pesar de que en tres ejercicios cobraremos las cantidades adeudadas", ha manifestado el regidor desde la Base de Samur de Legazpi.

Desde el Gobierno municipal siempre mantuvieron que "la bajada de ingresos de las administraciones durante la pandemia se tradujo en una menor participación en ingresos del Estado", cifrados en 236 millones de euros. Fue el Ministerio de Hacienda quien explicó que "los iba a entregar en tres años, 2022, 2023 y 2024" que finalmente imputó en un solo ejercicio.

Así, el regidor ha insistido en que se trata de "una decisión técnica del Ministerio de Hacienda de imputar en un solo ejercicio las pérdidas de la pandemia", y que "si no hubiera sido por esa decisión, el Ayuntamiento habría tenido superávit".

"Lo dijimos desde el primer momento, que esta era la razón. La izquierda se abalanzó, dijo que éramos unos malos gestores, que no teníamos ni idea, que cómo era posible que Madrid en 12 años incurriera en déficit. Estoy esperando la rectificación de (la candidata socialista) Reyes Maroto y (portavoz de Más Madrid) Rita Maestre, estoy esperando que por una vez digan la verdad a los madrileños y asuman que se equivocaron", ha lanzado a continuación.

En este punto, Almeida ha hecho hincapié a que "a Reyes Maroto la desmiente el Gobierno del que ella forma parte; no es la que vayan a desmentir los madrileños el 28M como candidata, es que la desmiente el gobierno del que forma parte".

"La ha desautorizado su compañera de gabinete María Jesús Montero. Le he oído declaraciones indignada porque Madrid tenía déficit, y Montero le ha tenido que aclarar que no solo Madrid, sino el resto de ayuntamientos han tenido déficit, insisto, calificado como coyuntural y técnico, derivado de pérdida de ingresos en la pandemia. Se ha desmontado de nuevo la historia que se monta la izquierda en este Ayuntamiento, que ejerce una política de tierra quemada, que no atiende a razones, a lo que está pasando", ha criticado el primer edil.