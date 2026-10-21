Delegación, Ayuntamiento y entidades locales se reúnen para tratar situación en Peña Gorbea con ausencia de la Comunidad

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, encabeza una reunión de la mesa de trabajo para abordar la situación sociosanitaria y de seguridad en Peña Gorbea, en Puente de Vallecas. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid reanudó el martes las reuniones de la mesa de trabajo para abordar la situación de seguridad y emergencias en Peña Gorbea, en Puente de Vallecas, con un encuentro al que asistieron representantes del Ayuntamiento de la capital y entidades sociales, pero no miembros de la Comunidad de Madrid.

La cita tuvo lugar en la sede de la Delegación, y estuvo presidida por el delegado del Gobierno, Francisco Martín, junto a la subdelegada, Pilar Trinidad. También asistió el presidente de distrito, Ángel Niño, así como representantes de la Policía Nacional; el comisario de Policía Municipal de Madrid Aureliano Anta; asociaciones vecinales de Vallecas y el presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Jorge Nacarino.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en sus redes sociales, aunque la Comunidad de Madrid también estaba convocada a la mesa de trabajo, "no ha querido asistir". De hecho, en las imágenes publicadas por la institución se observa una silla vacía reservada para representantes del Gobierno regional a la izquierda de Martín.

Estas reuniones buscan "avanzar en una respuesta coordinada a las necesidades sociales y de seguridad de la zona", según ha precisado la Delegación. Este encuentro se da después de que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acusara a comienzos de mes al delegado de buscar "solo la foto" tras cancelar las citas previstas.

Entonces, fuentes de la Delegación confirmaron que se reanudarían las mesas de trabajo para abordar la situación sociosanitaria y de seguridad en el entorno de Peña Gorbea, en Puente de Vallecas; en la plaza de Lavapiés, en el distrito Centro; y en el Parque Paraíso de San Blas-Canillejas. La Delegación defendió el "trabajo de coordinación que ha buscado en todo momento".

La Delegación aprovechó para subrayar el "repentino interés" mostrado por Almeida en la convocatoria de dichas mesas y manifestó su deseo de que se viera materializado tanto con "su presencia" como con "la exigencia por su parte para que la Comunidad de Madrid también acuda", algo que finalmente no ha sucedido, como ya había pasado en rondas previas.

Con estas mesas de trabajo, la Delegación y organizaciones sociales buscan mejorar la seguridad y la convivencia en esas zonas a través de "una respuesta integral y sostenida, que combine la actuación policial con la intervención social, la atención a las personas vulnerables y la mejora del espacio público, manteniendo la interlocución con el tejido vecinal". Ayuntamiento y Comunidad, por su parte, insisten en que se trata de problemas de seguridad.