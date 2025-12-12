Delegación y Ayuntamiento no alcanzan un acuerdo de seguridad para las preuvas y uvas en Sol

Archivo - Cientos de personas con el reloj de la Real Casa de Correos al fondo, antes de las campanadas de Nochevieja 2023, en la Puerta del Sol, a 31 de diciembre de 2023, en Madrid (España). El aforo en la madrileña Puerta del Sol para dar la bienvenida - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha asegurado este viernes que la reunión para abordar una planificación de seguridad de cara a Navidad ha culminado sin un acuerdo para perfilar un dispositivo para la celebración de las preuvas y las uvas de Nochevieja en la Puerta del Sol.

Martín ha trasladado su "total estupefacción" y, en declaraciones a la prensa desde la Delegación del Gobierno ha señalado que esta falta de acuerdo se debe a que el Ayuntamiento de Madrid pretende organizar un concierto para el día 31 de diciembre sin notificar ubicación del escenario ni horarios.

A su entender, esto imposibilita la posibilidad de alcanzar unos mínimos para un dispositivo de seguridad. Sin embargo, el delegado ha adelantado que la semana que viene se celebrará una nueva reunión con representantes de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento para que "den cuenta" de los eventos que quieren organizar.