Delegación del Gobierno apunta a causas naturales como origen del incendio de Tres Cantos

Un camión de bomberos se dirige a la zona afectada por el incendio en Tres Cantos, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha apuntado la tarde de este martes a causas naturales como origen del incendio originado la tarde de este lunes en Tres Cantos, que se encuentra en fase de control y "estable" dentro de la perimetración.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) que ha tenido lugar en el puesto de mando instalado en el recinto ferial de Tres Cantos, Martín ha indicado así que en estos momentos las investigaciones apuntan "a que no ha habido factor humano que haya tenido que ver con el comienzo de este incendio".

Según ha precisado el delegado del Gobierno, el incendio continuaba la tarde de este martes perimetrado y en fase de control. "Está estable dentro de ese perímetro", ha señalado Martín, que ha llamado a la "máxima precaución" ante las previsiones meteorológicas adversas que se prevén para las próximas horas.

Según ha indicado, ha afectado a una superficie de unas 1.500-2.00 hectáreas de terreno, en su mayoría pasto, matorral y parte de arbolado, a falta de valoración final. "A diferencia de ayer, ahora mismo tenemos una cuestión positiva que es que ya están aquí los recursos; y una negativa que es que realmente ya está quemado todo el terreno que puede venir bien a efectos del incendio, pero realmente es un desastre", ha apuntado.

En cualquier caso, el delegado ha insistido en que las próximas horas serán determinantes ante unas previsiones meteorológicas adversas para las próximas horas, con la llegada de tormentas y fuerte viento a la zona afectada por el fuego y posibles tormentas eléctricas y nuevos incendios. "Máxima precaución en estos momentos, máxima vigilancia y el despliegue de todos los recursos de las tres administraciones", ha subrayado.

Asimismo, Martín ha indicado que las personas que fueron desalojadas por el incendio, un total de 180, han comenzado a regresar a sus hogares y en la tarde de este martes no había ya "ninguna persona en los dispositivos municipales que se habían activado" para ellos.

"El incendio se encuentra perimetrado y dentro de lo que cae ese perímetro está estable, no está creciendo el perímetro, pero el incendio todavía no está controlado y estamos muy pendientes de las previsiones meteorológicas", ha zanjado.