El delegado del Gobierno pide prudencia ante la evolución del incendio de Tres Cantos: "Las próximas horas serán claves"

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (1i), saluda al alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno García (2d), en el Centro de Control, a 12 de agosto de 2025, en Tres Cantos, Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha llamado a la prudencia este martes ante la evolución del incendio en Tres Cantos, que continúa activo y en situación operativa de nivel 2, ante una previsión meteorológica en las próximas horas con tormentas y fuertes rachas de viento.

En declaraciones a los medios tras la reunión del Comité Asesor del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (INFOMA) que ha tenido lugar en el puesto de mando instalado en el recinto ferial de Tres Cantos, el delegado ha subrayado que las próximas horas "van a ser clave" ante una previsión de tormentas sin mucha lluvia con fuertes rachas de viento.

"Las condiciones de evolución del incendio van a estar muy determinadas por esa evolución meteorológica que a partir de mediodía pues puede provocar fuertes rachas de viento, de nuevo de viento errático y una elevación de las columnas de humo que pueda provocar una extensión del incendio", ha explicado.

En este sentido, ha recalcado que, aunque el incendio está perimetrado, con una superficie de un millar de hectáreas perimetradas, hay que ser "prudentes". Así, los equipos de extinción seguirán trabajando en la extinción y el enfriado de los puntos calientes que todavía quedan. "Las próximas horas van a ser clave y vamos a seguir volcados para intentar contener este incendio", ha incidido.

Martín ha explicado que el fuego originado en la tarde de este lunes obligó a desalojar a unas 200 personas, de las cuales un centenar fueron alojadas en el Centro Deportivo Enrique Más de Tres Cantos. Se espera que a lo largo de este día todos ellos puedan regresar a sus viviendas si la evolución del incendio es positiva.

"Pedimos es que se extremen la precaución y también que se atiendan de manera estricta a las indicaciones de las Fuerzas y Grupos de Seguridad y los servicios de emergencia. Es importantísimo que no demos esto por finalizado, sino todo lo contrario, tenemos que seguir extremando la precaución, la prudencia y la atención a las indicaciones de los servicios de emergencia", ha finalizado el delegado.