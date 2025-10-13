La Delegación del Gobierno y la Confederación del Tajo refuerzan la coordinación ante futuras lluvias extremas

Reunión de coordinación en la sede de la Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT). - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), Antonio Yáñez, han mantenido este lunes una reunión de trabajo en la sede de la Confederación para reforzar la coordinación entre los distintos servicios de la Administración General del Estado en la región, especialmente ante la posibilidad de nuevos episodios de lluvias intensas como los registrados el pasado mes de marzo.

Martín ha destacado la "eficaz respuesta de la Confederación Hidrográfica del Tajo" durante aquellas precipitaciones, que llegaron a multiplicar por cinco la media habitual. "La gestión extraordinaria de los profesionales de la Confederación, junto al resto de administraciones públicas, permitió minimizar los daños personales y materiales", ha subrayado.

El delegado ha insistido en que el Gobierno de España mantiene un "compromiso absoluto con Madrid", frente a quienes ha dicho "quieren negar o mentir sobre esa realidad". "Hoy se vuelve a demostrar la implicación máxima de todos los funcionarios y servicios del Estado desplegados en la Comunidad de Madrid", ha afirmado, en referencia a organismos como la Seguridad Social, el SEPE o la propia CHT.

Por su parte, el presidente de la Confederación, Antonio Yáñez, ha explicado que el encuentro ha servido para evaluar la gestión de las avenidas de agua y analizar cómo mejorar la respuesta ante futuros episodios meteorológicos extremos.

Yáñez ha aseverado que durante las lluvias de marzo la institución que encabeza tuvo que gestionar "una situación excepcional que, afortunadamente, no provocó grandes afecciones ni en el ámbito urbano ni en el rural gracias a la coordinación institucional".

Martín ha adelantado que de la reunión se derivan "conclusiones claras para seguir mejorando la calidad de los servicios públicos" y ha remarcado que el Ejecutivo central trabaja para "reducir plazos administrativos, optimizar la cooperación entre organismos y garantizar que los madrileños reciban la mejor atención posible". "Cada euro invertido en coordinación y en gestión pública es una inversión en seguridad, en cohesión y en confianza ciudadana", ha remachado.