La Delegación del Gobierno guarda un minuto de silencio por el caso de violencia de género en Madrid

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto (3i), el delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre (4i), y la ministra de Igualdad, Ana Redondo (4d), portan la pancarta 'Ni una menos. Basta de violencia cont - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha guardado este miércoles un minuto de silencio frente a la sede de la institución en recuerdo de los dos últimos casos de violencia de género, incluida la muerte de la joven de 21 años que fue asesinada presuntamente a manos de su pareja en Villaverde.

Al minuto de silencio ha asistido no solo el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y la subdelegada, Pilar Trinidad, sino también la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la capital, Reyes Maroto.

Con la confirmación de estos dos casos, asciende ya a 32 la cifra de mujeres asesinadas por violencia de género en lo que va de año, ya a 1.327 desde que en 2003 se empezaron a recopilar datos. Un total de 468 niños han quedado huérfanos de madre, como es el caso del asesinato en Madrid.

Durante el acto se ha leído la declaración institucional, que en este caso a corrido a cargo de la empleada de prensa Beatriz Gonzalo, y se han repasado todos los métodos de comunicación que tienen las víctimas a su disposición, como el teléfono 016, las consultas online a través de 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp 600 000 016 o el chat de la página violenciagenero.igualdad.gob.es.