La Delegación del Gobierno guarda un minuto de silencio por un posible casos de violencia de género en Sevilla

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, junto a empleados de la Delegación guardando un minuto de silencio por una nueva presunta víctima de violencia de género en Sevilla. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, con el delegado Francisco Martín a la cabeza, han guardado este martes un minuto de silencio por el asesinato de una mujer en lo que podría ser un nuevo caso de violencia de género en Sevilla.

Los hechos se produjeron el pasado domingo, y en este caso el presunto agresor, un joven nacido en 2004, fue trasladado al hospital tras intentar autolesionarse. Existían denuncias previas por violencia de género contra el agresor, según ha informado la Delegación del Gobierno en un comunicado.

Con la confirmación de este caso, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 28 en lo que va de año, y a 1.323 desde que en 2023 se empezaron a recopilar datos. Junto al delegado del Gobierno en Madrid ha estado presente el secretario general de la Delegación, Pablo Izquierdo.

En la declaración institucional, que en este caso ha corrido a cargo de la empleada de prensa de la Delegación Beatriz Gonzalo, se han repasado todos los métodos de comunicación que tienen las víctimas a su disposición, como el teléfono 016, las consultas 'online' a través del 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp del 600 000 016 o el chat 'online' de la página violenciagenero.igualdad.gob.es.