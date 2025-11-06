Delegación del Gobierno guarda un minuto de silencio por víctimas de violencia de género en Murcia, Alicante y Zaragoza

Archivo - Imagen de archivo de un minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en Madrid por una nueva presunta víctima de violencia de género - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha celebrado este jueves un minuto de silencio en recuerdo de las últimas víctimas de violencia de género, tres mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en Murcia, Alicante y Zaragoza.

El acto, que ha estado encabezado por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la subdelegada, Pilar Trinidad, ha contado con la presencia de empleados de la institución, así como representantes de la Policía Nacional y Guardia Civil.

Martín ha aprovechado para hacer "un nuevo llamamiento" a la unidad y la acción contra la violencia de género, y ha instado a los partidos políticos a "terminar de una vez por todas con cualquier titubeo, cualquier relativismo o cualquier negación o silencio".

"Nos exige a todos de una acción conjunta, absolutamente intensa para lograr erradicar esta barbaridad de nuestra sociedad", ha manifestado Martín en declaraciones a los medios de comunicación.

Con el asesinato de una mujer de 49 años en Zaragoza el 4 de noviembre, el de otra de 47 años en Huelva dos días antes, y el de una de 37 años el 24 de octubre en Alicante, son ya 36 las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año en España.

Tras el minuto de silencio, una trabajadora de la Delegación del Gobierno ha procedido a la lectura de la declaración institucional en la que se han repasado los métodos de comunicación que tienen las víctimas a su disposición, como el teléfono 016, las consultas online a través de 016-online@igualdad.gob.es, el canal de WhatsApp 600 000 016 o el chat de la página violenciagenero.igualdad.gob.es.