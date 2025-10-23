La Delegación del Gobierno niega un acuerdo de renovación de VioGén entre el Ayuntamiento e Interior

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha negado que exista un acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio del Interior para la renovación del convenio del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén), caducado desde el año 2018.

Fuentes de la Delegación del Gobierno han señalado que lo que realmente se ha hecho desde el Ministerio del Interior es instar al Ayuntamiento de la capital a mantener una reunión en la que abordar las "discrepancias" que alejan a ambas instituciones.

Estas mismas fuentes abundan en el compromiso del Gobierno de España en alcanzar un acuerdo al respecto con Madrid, pero subrayan en que en todo caso se deberá "priorizar" la protección de las mujeres víctimas de violencia de género y "abandonar la instrumentalización del asunto".

Estas informaciones se producen después de que la vicealcaldesa de Madrid y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, afirmara este mismo jueves que el Consistorio tiene "completamente cerrado" el texto de renovación del convenio VioGén y se mantiene a la espera del estudio por parte de los servicios jurídicos de Interior.

"En principio está acordado por ambas partes", ha asegurado, para remarcar que, independientemente, "en estos momentos el Ayuntamiento de Madrid está actuando exactamente igual que actuará en el momento en que administrativamente se vuelva a firmar ese VioGén". Sanz ha añadido que la capital "nunca" se ha salido del sistema.

VioGén ha vuelto a ser noticia esta semana después de que se confirmara un nuevo caso de violencia de género tras el asesinato a puñaladas de una mujer de 21 años en el distrito madrileño de Villaverde presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 30 años detenido el martes en Torrejón de Ardoz.