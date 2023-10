Delegación de Gobierno "no ve sentido" a la Junta de Seguridad de Alcalá: "No puede vincularse migrantes a delincuencia"

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Madrid, Elena Bernardo, ha afirmado este martes que "no ve sentido alguno" al hecho de que la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, haya convocado hoy lunes una Junta Local de Seguridad extraordinaria para tratar como único punto del orden del día el tema de los 400 migrantes que llegarán a un cuartel de Alcalá de Henares.

A dicha reunión ha acudido la subdelegada, quien tras la misma ha comunicado a los medios que el Gobierno de España "está donde le llaman". "Aquí hemos venido para hablar, comentar y escuchar las necesidades que tiene el Ayuntamiento. Pero una Junta de Seguridad nunca es el lugar donde se tiene que tratar el tema de migrantes. En una Junta se habla de delincuencia, prevención de criminalidad y seguridad ciudadana", ha apostillado.

Bernardo ha indicado que la política migratoria del Gobierno central es "muy amplia" y va a ver derivaciones de migrantes subsaharianos llegados a Canarias a todas las regiones y muchas localidades españolas.

"Entiendo la preocupación de la alcaldesa, pero no es objeto de una Junta de Seguridad Ciudadana. No es el foro adecuado. No se les puede vincular a la delincuencia, vienen por causas de índole humanitaria y es por dónde hay que tratarlo. Por tanto, no cabe en este momento pedir refuerzo de seguridad. En Alcalá conviven 36.000 extranjeros de múltiples nacionalidades. Aquí se hizo una política de acogida muy importante a refugiados ucranianos. Por eso no entendemos la preocupación por la seguridad de estas 400 personas que acogerán en Alcalá", ha declarado.

La subdelegada ha respondido en la reunión algunas preguntas, como el hecho de que los migrantes llegarán en algo más de 15 días al cuartel 'Primo de Rivera', pero otras cuestiones e inquietudes formuladas se las trasladarán al Ministerio de Migraciones "para que le den cumplidas respuestas".

La representante del Gobierno central en Madrid también ha indicado que en política migratoria hay una colaboración "permanente" con el Tercer Sector y hay muchas ONG que colaboran con el Ministerio para acoger estas personas y garantizarles sus necesidades básicas, como también ocurrirá en la ciudad complutense.