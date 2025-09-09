La Delegación del Gobierno prepara un dispositivo de seguridad para la Vuelta a España "acorde a las necesidades"

Activistas propalestinos intentan cortar la carretera durante la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 7 de septiembre de 2025, en O Corgo, Lugo, Galicia (España). Se produce en la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España bajo el lema ‘Fora Israel d - Carlos Castro - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha avanzado este martes que la institución que encabeza trabaja en la elaboración de un dispositivo de seguridad "acorde a las necesidades" para las dos últimas etapas de la Vuelta a España, que discurrirán por la región, tras los incidentes registrados en otros puntos del país vinculados a protestas en favor de Palestina y contra la participación del equipo israelí en la competición.

Martín ha recalcado que el miércoles se celebrará una reunión de seguridad para terminar de perfilar "las líneas fundamentales" del dispositivo de seguridad, y que buscarán garantizar que el evento se desarrolle "con la mayor normalidad posible" y que los ciudadanos puedan disfrutar del paso de la Vuelta a España por la capital "en condiciones de seguridad".

El delegado ha abundado en que el dispositivo no está definido por completo, pues se este tipo de planes de seguridad "se va ajustando" en base a la información que se va teniendo hasta incluso horas antes de la celebración del evento, si bien ha asegurado que se hará "el esfuerzo necesario" para lograr que las etapas se desarrollen con normalidad.