Delegación del Gobierno subraya la "positiva reducción de tasas de criminalidad" en la región "y en particular en Parla"

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha subrayado este lunes la "positiva evolución de la reducción de las tasas de criminalidad y delincuencia" en la región durante el primer semestre del año, "y en particular en Parla", donde esta madrugada ha resultado herido grave un menor al ser agredido en el cuello con un objeto punzante.

En declaraciones a los medios en Alcorcón, el delegado ha recalcado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen "toda la atención" y la "máxima diligencia" en la persecución del delito para "garantizar la seguridad de los vecinos".

Al ser preguntado por la agresión en Parla, Martín ha avanzado que en los próximos días se presentará el balance de criminalidad del primer semestre y se podrá "confirmar con los ciudadanos, con los vecinos de la Comunidad de Madrid, en particular de Parla, la positiva evolución en la reducción de las tasas de criminalidad y de delincuencia en la región, en particular en Parla".