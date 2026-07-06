La Delegación impulsa un plan de 20 medidas contra la violencia sexual con formación en colegios y atención a víctimas

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, preside el acto de presentación del ‘Informe sobre violencias sexuales’, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha presentado este lunes el Plan de Acción contra la Violencia Sexual en la Comunidad de Madrid 2026-2027, una iniciativa que contempla 20 medidas organizadas en tres ejes estratégicos --prevención, protección y atención-- y que van desde formación en colegios a atención a víctimas con el objetivo de mejorar la coordinación institucional frente a este tipo de delitos, que van en aumento en la región desde que hay registros comparables.

El plan ha sido presentado por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en el Círculo de Bellas Artes de la capital tras una reunión con más de 40 representantes de organizaciones y autoridades que han colaborado en la elaboración del mismo.

La iniciativa contempla campañas permanentes sobre consentimiento y prevención de la violencia sexual, una estrategia específica contra la misoginia en redes sociales y el refuerzo del Plan Director para la Convivencia, haciendo obligatorias las sesiones sobre igualdad en los centros educativos adheridos e incorporando contenidos sobre consentimiento, pornografía, ciberviolencia sexual o 'grooming'.

También prevé formar a docentes, familias y profesionales del entorno educativo, así como desarrollar programas sobre nuevas masculinidades dirigidos a hombres jóvenes.

En materia de protección, la iniciativa incluye la creación de una mesa técnica permanente entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, administraciones, operadores jurídicos y entidades especializadas; protocolos comunes de actuación y derivación; una mayor coordinación policial y forense para preservar pruebas.

Además, prevé el impulso de Puntos Violeta y dispositivos específicos en fiestas populares, festivales, campus, espacios de ocio nocturno y otros eventos multitudinarios.

Asimismo, plantea reforzar los recursos especializados para víctimas; reducir las listas de espera; revisar el protocolo de asistencia sanitaria a víctimas (VISEM); garantizar asistencia jurídica, psicológica y social desde el primer contacto, sin necesidad de denuncia previa; y mejorar la atención a menores, mujeres extranjeras, personas con discapacidad y víctimas residentes en municipios con menor acceso a recursos.

DEMANDA LA COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD Y LA FMM

Durante su intervención, Martín ha lamentado que ni la Comunidad de Madrid ni la Federación de Municipios de Madrid (FMM) hayan participado en la elaboración del documento, a pesar de que han sido invitadas durante todo el proceso de trabajo.

No obstante, el delegado ha asegurado que el plan "sigue abierto" y ha trasladado a ambas instituciones su disposición a incorporarse a su desarrollo, al considerar imprescindible la implicación de todas las administraciones para mejorar la prevención, la protección y la atención a víctimas.

De hecho, el delegado ha interpelado directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha pedido "dar un paso adelante frente al machismo". "No quisieron participar en la fase previa; ahora es imprescindible que sumen propuestas, esfuerzos y contribuyan directamente en el desarrollo y ejecución del plan contra la violencia sexual", ha puntualizado.

Respecto al Ayuntamiento de la capital, en el plan sí ha colaborado el Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, encabezada por José Fernández. Desde la Delegación también han invitado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, o la vicealcaldesa, Inma Sanz, quienes no han asistido a los encuentros.

"Solo todos juntos seremos capaces de construir una respuesta", ha manifestado el delegado del Gobierno, que ha hecho un "llamamiento a la sensatez" y a un "trabajo serio, ambicioso y compartido" para abordar este asunto. En este punto, Martín ha adelantado que el martes remitirá una carta a la presidenta para una reunión en al que abordar el asunto y ponerse a su disposición para trabajar conjuntamente.

FRENTE AL AUMENTO DE DELITOS SEXUALES EN LA REGIÓN

El documento es resultado de un proceso participativo con más de medio centenar de reuniones en las que han asistido Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, administraciones, colegios profesionales, sindicatos y organizaciones empresariales.

El plan viene a adaptar la realidad de la Comunidad de Madrid, una región donde en 2025 se registraron 3.149 delitos contra la libertad sexual, un 5,6% más que el año anterior, por encima del incremento medio a nivel nacional.

Además, la región en 2024 la segunda provincia española con mayor número absoluto de delitos contra la libertad sexual, con 3.212 hechos conocidos. El 85% de las víctimas fueron mujeres, un tercio de ellas menores de edad, mientras que más del 95% de los detenidos o investigados fueron hombres. "Hablamos de una cuestión en la que el género es fundamental, y debemos dar una visión de género, porque si no no estaríamos acertando en la respuesta", ha dicho Martín.

A ello se le suma el aumento de la ciberdelincuencia sexual, que en la región creció en un 12,3% durante 2024, afectando especialmente a mujeres jóvenes de entre 16 y 20 años. "Debemos hacer énfasis en las políticas con los jóvenes", ha apuntado el delegado al respecto.

PLAN DE ACCIÓN A DOS AÑOS VISTA

La ejecución del plan se prolongará hasta finales de 2027, con evaluaciones semestrales y una evaluación final prevista para el primer trimestre del año 2028. En concreto, se prevé la presentación del plan hasta septiembre mientras se va desarrollando a lo largo del semestre para una primera evaluación parcial en enero de 2027.

Después, de enero a junio del año que viene se prevé un segundo semestre de desarrollo con evaluación parcial en julio, y un último semestre hasta diciembre de 2027 que culminará con la evaluación final y balance de resultados de cara a los primeros meses de 2028.

La Delegación del Gobierno ha incidido en que se mantendrá una "coordinación estable" con la Oficina Nacional contra las Violencias Sexuales para garantizar que se actúe en la línea del Plan Estratégico nacional. Por estos motivos, la iniciativa impulsada por la Delegación del Gobierno está abierta a modificaciones para mejorar la eficacia y reforzar la prevención.