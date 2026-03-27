Delegación y Policía investigan el incidente en el que fue arrestado Mbaye y cinco agentes resultaron heridos

Archivo - Imagen de archivo del exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno y la Policía Nacional investigan el altercado ocurrido el jueves por la tarde en Usera-Villaverde y que culminó con la detención del exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Serigne Mbaye y otras seis personas por enfrentarse a la Policía y que dejó además cinco agentes heridos.

Tanto Mbaye como el resto de detenidos fueron puestos en libertad sobre las 1.30 horas de este viernes, y el atestado policial ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, según apuntan fuentes de la Delegación del Gobierno, que defienden la actuación policial tras "un requerimiento ciudadano".

De hecho, estas mismas fuentes inciden en que la situación fue "escalando" debido a la negativa de uno de los implicados a identificarse y colaborar con la Policía, ante quienes además terminó ofreciendo resistencia.

Los hechos ocurrieron en torno a las 19.45 horas, cuando la Policía recibió una llamada alertando de la posibilidad de que se pudiera estar produciéndose el robo de un vehículo en el aparcamiento en la calle Antonio López, una zona en la que existe un dispositivo especial por la "frecuencia" de este delito.

Una vez en el lugar, los agentes trataron de identificar a los dos sospechosos, uno de los cuales salió corriendo y pidiendo ayuda hasta llegar a un portal. Allí la Policía trató de evitar que accediera a la vivienda, momento en el que aparecieron varias personas que se enfrentaron a los agentes para evitar la detención.

Ante esta situación, fue necesario solicitar refuerzos policiales que, a su llegada, procedieron a reducir y detener a un total de siete personas, incluido Mbaye, por posibles delitos de atentado a la autoridad y lesiones. Al menos cinco agentes de Policía resultaron heridos leves.

DENUNCIAS DE RACISMO

A su salida de la Comisaría de Usera, donde ayer por la noche se reunió un grupo de personas para protestar contra la detención de Mbaye, el exdiputado 'morado' denunció que su arresto se trataba de una situación de "racismo puro y duro" y una persecución "en contra de las personas racializada".

Mientras, los principales cargos de Podemos salieron al paso para criticar que en el arresto se empleara un uso de la fuerza "injustificado" y aprovecharon para ponerlo como un ejemplo de la "violencia institucional, policial y racista".

Mbaye es integrante de la ejecutiva estatal de Podemos, donde ostenta la Secretaría de Antirracismo del partido tras el último proceso congresual.