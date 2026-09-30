Una delegación de productores chinos visita Madrid para abrir vías como destino de rodajes e inversión audiovisual

El Ayuntamiento de Madrid recibe a un grupo de productores chinos - AYUNTAMIENTO DE MADRID

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Madrid Film Office del Ayuntamiento de la capital ha recibido esta semana a una delegación de la China Film Producers Association (CFPA) para, entre otros objetivos, abrir vías como destino de rodajes e inversión audiovisual, ha informado el Consistorio en un comunicado.

La oficina municipal organizó un encuentro en el Salón Real de la Casa de la Panadería con profesionales de la industria madrileña dando inicio a un programa de dos jornadas de visitas a instalaciones y eventos que han permitido a la delegación china conocer mejor la ciudad y su ecosistema audiovisual.

La iniciativa está organizada junto a la consultora especializada Bridging Visions y busca reforzar las relaciones entre los sectores audiovisuales de ambos países y abrir nuevas vías de colaboración, coproducción e inversión entre España y China. Este encuentro cuenta también con el impulso de ICEX y el apoyo de Castilla-La Mancha Film Commission, además de la colaboración de Segovia Film Office y Bilbao-Vizcaya Film Commission.

La acción se desarrolla en la línea de trabajo de Madrid Film Office destinada a impulsar la proyección internacional de la industria audiovisual madrileña.

Según la concejal delegada de Turismo, Almudena Maíllo, "con este encuentro se quiere abrir nuevas oportunidades para las empresas y los profesionales madrileños y favorecer la llegada de rodajes e inversión económica a la ciudad".

DAR A CONOCER EL TALENTO MADRILEÑO

Para Maíllo, "la colaboración con la industria audiovisual china nos permite dar a conocer el talento y las localizaciones, explorar proyectos conjuntos y reforzar la proyección internacional de Madrid".

La delegación china ha estado encabezada por el presidente de la China Film Producers Association, Jiao Hongfen, según el cual "España es muy significativa para China en términos de posible coproducción, ya que los profesionales de aquí son excelentes".

Se les organizó un programa de visitas profesionales, con una agenda centrada en el networking institucional y empresarial, el conocimiento de infraestructuras audiovisuales y la identificación de oportunidades de colaboración.

Además de Madrid, el grupo visitará otras cuatro ciudades españolas: San Sebastián, Bilbao, Toledo y Barcelona. Para Fabia Buenaventura, directora general de PATE, una de las principales asociaciones de productores independientes audiovisuales en España, "En este momento estamos en condiciones, los dos países, de abrir puentes a la colaboración, no solamente a la distribución de películas del otro país en el mercado propio, sino también a coproducir".

DOS ECONOMÍAS PUJANTES

"Son dos economías que en lo audiovisual son muy pujantes y están obteniendo muy buenas cifras, por lo que creo que es importante abrir y explorar posibilidades de colaboración", ha remarcado.

Para Peter Welter, fundador de Fresco Films y presidente de PROFILM, asociación de productoras de service en España, "el encuentro sirve como una primera toma de contacto y esperamos poder profundizar estos lazos".

Welter ha indicado que existe "un mundo de posibilidades de colaboración entre España y China, especialmente abrir España al mercado chino y traer aquí algunas de sus producciones". Esta visita es la antesala de un programa de actividades de mayor alcance que Madrid Film Office tiene previsto desarrollar en 2027.