Delegación realza la universidad pública en un acto por la Constitución que impugna las políticas de Ayuso

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Madrid ha reivindicado este viernes en su acto por el 47 aniversario de la Constitución Española la universidad pública entre críticas veladas a la Comunidad, tanto por su gestión de los servicios públicos como por no haber invitado, un año más, a ningún representante del Ejecutivo central al homenaje a la Carta Magna celebrado en la Real Casa de Correos.

Las Escuelas Pías de la UNED ha sido el escenario elegido por Delegación para esta ocasión tomando el relevo de la Galería de las Colecciones Reales, que acogía el del año pasado, primera ocasión en que Administración central y Gobierno autonómico celebraban eventos separados tras no cursar invitación la Puerta del Sol.

En 2024 los actos de la Puerta del Sol y Delegación no coincidieron, lo que facilitó que los partidos de izquierdas acudieran a ambas convocatorias. Al delegado lo han arropado además del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, alcaldes como el de Parla o Velilla de San Antonio y miembros tanto de Más Madrid como de PSOE, pero no las portavoces, que han acudido al de la Comunidad.

Esta fractura marcaba el acto incluso antes de comenzar. Torres tachaba ante los medios de comunicación de "lamentable" que no se les invitara en un homenaje a una Constitución que gozó de un amplio consenso.

Por su parte, Martín ha lamentado también no poder "compartir este día" como hubiera querido y como "siempre se había realizado, con el resto de las instituciones madrileñas". "Desafortunadamente hay quien ha decidido vetar silenciar la voz del Gobierno de España en Madrid y ante esa decisión, nosotros desde luego hemos optado por generar este acto un año más", ha remarcado Martín.

CRÍTICAS A LA INFRAFINANCIACIÓN

El inicio del acto ha sido interrumpido por una 'performance' en la que un grupo de actores han entrado en la sala al grito de 'universidad pública', 'libertad sexual' o ' tu cuerpo no es tu cárcel' mientras llenaban el aire de cuartillas que replican las de los movimientos asociativos del final de la dictadura. De hecho han subido al escenario y han simulado una asamblea por la lucha, entre otros, de los derechos de mujeres, personas LGTBI o trabajadores.

Esta representación de la lucha de la universidad pública ha dado paso al delegado del Gobierno, quien ha arrancado realzando a las Escuelas Pías como símbolo de la "unión entre libertad, igualdad y conocimiento" y a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) como representante de los valores constitucionales.

"Es preciso a la par que preocupante tener que recordarlo que, sin duda, la Educación Pública es el mayor ascensor social que hemos tenido en nuestra historia democrática", ha planteado Martín, quien ha sacado pecho de la apuesta del Gobierno de España con la universidad pública.

Ha afirmado que la universidad pública madrileña enfrente "amenazas reales" como la "infrafinanciación asfixiante o la creación acelerada de pseudo universidades privadas de calidad dudosa". "No podemos consentir que nadie pretenda hacer de la educación superior un mercado y no un derecho", ha advertido.

Pero a la crítica velada a la futura Ley de Universidades de Ayuso ha sumado otra sobre su gestión sanitaria y, en especial, por el caso del Hospital Universitario de Torrejón y Ribera Salud al afirmar que "no es defender la constitución es debilitar la sanidad pública para engordar la cuenta de resultados de una empresa".

MEMORIA Y REAL CASA DE CORREOS

El siguiente punto de choque ha sido la memoria. Martín ha deslizado que los manifestantes a los que representaban los actores hace 50 años habrían acabado en la Dirección General de Seguridad (DGS) de la Real Casa de Correos. Ponía así en su diana a la Comunidad de Madrid y el choque con el Gobierno central por no querer reconocer el inmueble como Lugar de Memoria Democrática, algo aprobado por el Ejecutivo central.

Así ha cargado, sin nombrarla, contra Ayuso tachándola de "insumisa" por no acatar las leyes, señalando además de la de Memoria a la de Vivienda en un Madrid donde se "ha convertido en un lujo". Martín ha afirmado que cumplir las normas es una "obligación" que incumbe a todos "también a los gobiernos autonómico, y más a sus presidentes y presidentas". "Quizá, en realidad, lo que no querían hoy en la Puerta del Sol era escuchar este recordatorio tan constitucional", ha subrayado.

Martín ha afirmado que negarse a reconocer la historia es una "deslealtad con la verdad" con la Constitución Española y con aquellas personas que lucharon para que se pueda "votar, hablar y reunirse sin miedo". "Y Madrid no merece olvidar", ha rematado.

TORRES REIVINDICA LA LEY DE MEMORIA

Esta Ley también ha centrado la intervención del ministro Ángel Víctor Torres quien ha asegurado que ve una "contradicción" denominarse demócrata al tiempo que se critica la Ley de Memoria Democrática y ha reivindicado "adoctrinar" en democracia.

"Una persona que se considere demócrata diga que esa ley y todos los actos que estamos haciendo para celebrar los 50 años de libertad es un mal adoctrinamiento es una contradicción", ha planteado para apostillar a continuación que la norma busca "reparar a las personas que se convirtieron en víctimas, perseguidas y asesinadas por defender la democracia ante un régimen totalitario".

Ángel Víctor Torres ha lanzado, además, un mensaje a aquellos que critican la "adoctrinamiento" de la Ley de Memoria afirmando que lo que debería hacer "sonar las alarmas" a un demócrata sería que se "adoctrinara en valores antidemocráticos".

LA UNIVERSIDAD PÚBLICA, "BRÚJULA" DE ESPAÑA

También ha tomado la palabra a secretaria general de la UNED, Elena Maculan, ha reivindicado la importancia de la universidad pública como "brújula" así como lugar donde se desarrollan "el pensamiento critico, la capacidad de tomar decisiones y de refutar las informaciones falsas y la pseudociencia". Ha pedido ser conscientes del valor del artículo de la CE que avala la educación así como de la necesidad de "protegerlo y defenderlo".

Tras ella, ha tomado la palabra la portavoz del Consejo de Estudiantes de la Universidad Autónoma, Lucía Llobell, quien ha reivindicado que "si la educación es un derecho, la universidad y la educación pública son los mecanismos" que permiten "hacer el futuro".

En este sentido, ha hecho hincapié en que el estudiantado no puede ignorar los desafíos del futuro, como la "infrafinanciación" de las universidades, "especialmente en algunas comunidades", que pone en riesgo "la calidad de la docencia, la investigación y la propia función social". Así, ha reivindicado que las movilizaciones estudiantiles de las últimas semanas no buscan "generar conflicto" sino llamar la atención sobre algo que debería ocupar "a todos".

En su turno, Irene Valenzuela, investigadora ATRAE y formada en la pública, ha criticado que la universidad en la que comenzó a dar sus primeros pasos hoy no tiene "ni dinero para pagar las facturas". "Tenemos un sistema público educativo envidiable y ahora queremos destruirlo", ha lanzado, al tiempo que ha clamado que en España no falta "talento" sino "recursos" y es "muy frustrante pensar cuánto más" se podría lograr.

Por su parte, el líder vecinal y exconcejal de Más Madrid Félix López-Rey ha instado a no permitir que, "en un retroceso imperdonable para una sociedad avanzada, la universidad se convierta en un espacio privativo alejado de las y los jóvenes de los barrios". "Les puedo asegurar que las y los jóvenes de barrios responden con gran talento a cada oportunidad que reciben", ha subrayado.

El acto, que ha arrancado con el himno de España, ha concluido con una actuación en la que se ha cantado 'Libertad sin ira', clásico tema de Jarcha.