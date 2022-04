Delegada de Obras rechaza que Almeida mintiera y que lo que se hizo fue tratar de aclarar un "rumor" de espionaje

"Estoy convencida de que no se han usado fondos públicos de la EMVS", remarca

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero, también consejera en la EMVS, ha rechazado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, mintiera y que lo que se hizo, en torno a la anunciada investigación interna, fue tratar de aclarar un "rumor" que corría sobre un presunto espionaje a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

García Romero ha comparecido en la séptima sesión de la comisión de investigación. Gran conocedora del PP madrileño --es afiliada desde 1986--, la edil ha trasladado que no tenía mucho trato con el que fuera coordinador de Alcaldía, Ángel Carromero, que se enteró de su dimisión por la prensa, donde leyó que dejó el cargo "para poder defenderse o hacer valer sus razones".

"Fue una decisión personal de una persona madura y mayorcita", ha contestado a la oposición. Posteriormente ha hablado con él por teléfono para "darle ánimos y que le vaya bien en la vida".

También conoció el presunto espionaje por la prensa. Al día siguiente, a primera hora, fue convocada a una reunión con Almeida y el resto de concejales del PP, a quienes les trasladó que "se había recibido un rumor y que había hablado con el presidente de la EMVS, Álvaro González, para determinar si el rumor era cierto o no".

De la investigación interna anunciada por Almeida en rueda de prensa ha afirmado no tener conocimiento porque no estuvo presente en esa comparecencia ante los medios. "No miente nadie (después de que el gerente de la EMVS, entre otros cargos, asegurara que no tenía conocimiento de investigación alguna), ¿por qué Almeida va a mentir? Recibió un rumor y trató de averiguar si era cierto o no con las averiguaciones oportunas", ha contestado.

Como consejera obtuvo más información en la reunión del consejo extraordinario de administración de la EMVS, celebrada un día después de esa primera rueda de prensa. Allí Álvaro González y el consejero delegado les aportaron más explicaciones, como que se había revisado la contratación de la empresa "y no había contrato a detective ni pago a empresas de esas características".

"No supe nada de esa investigación interna hasta esa reunión, era un rumor que se estaba aclarando", ha manifestado García Romero. "Estoy convencida de que no se han usado fondos públicos de la EMVS" para un presunto espionaje, ha remarcado.

Preguntada sobre si nunca ha tenido conocimiento de que en su partido se produjeran prácticas de espionaje, como el apuntado por el expresidente de la Comunidad Ignacio González en Colombia o la conocida como la 'Gestapillo', la edil ha contestado que le "suena leerlo en prensa".

Mención aparte ha merecido el vídeo de las cremas y de la expresidenta Cristina Cifuentes. "Me pareció miserable el vídeo de las cremas", ha declarado.