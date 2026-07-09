El delegado acusa a Ayuso de "insultar a la inteligencia" al reducir el fin de la violencia sexual al aumento policial

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BUITRAGO DEL LOZOYA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado este jueves a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "tomar por tontos a los madrileños" e "insultar a la inteligencia de la gente" al sostener que acabar con la violencia sexual se logra a través de aumentar la presencia policial.

Martín ha respondido así a las críticas vertidas en la víspera por el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y también portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, al Plan contra la Violencia Sexual anunciado la semana pasada por el delegado y en el que el Ejecutivo regional no ha participado.

En declaraciones a la prensa desde Buitrago del Lozoya, Martín ha defendido que la violencia sexual requiere de una respuesta "desde la prevención, la educación, la protección y el acompañamiento a las víctimas", asegurando que limitar el debate al número de efectivos policiales supone "insultar a la inteligencia".

En esta línea, Martín ha reclamado a la presidenta madrileña que abandone la confrontación política y se incorpore al desarrollo del plan, recordando que ya le ha remitido una carta para ofrecer la colaboración institucional.

"Que hablemos, que nos entendamos y asumamos las responsabilidades que tenemos", ha reclamado Martín, quien considera que los ciudadanos "no entienden" que el Gobierno no colabore en una estrategia común frente a la violencia sexual.

En este sentido, ha recordado que en 2025 se registraron 685 denuncias por violación en la región y ha defendido que esa realidad exige una actuación coordinada entre todas las administraciones.

CONTRA LA LEY DEL CONCEBIDO NO NACIDO

Por otra parte, Martín ha reiterado sus críticas a la Ley del Concebido No Nacido aprobada a comienzos de mes en la Asamblea de Madrid. "Atenta contra los derechos y libertades de las mujeres", ha aseverado el delegado del Gobierno.

Asimismo, ha reprochado a Ayuso que centre su discurso y políticas en "los no nacidos", mientras que, a su juicio, "deja absolutamente abandonados a los más vulnerables ya nacidos". Así le ha reclamado reforzar los serviciod públicos y atención a las personas mayores con necesidades.