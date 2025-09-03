El delegado acusa a Ayuso de "irresponsabilidad" por rechazar la condonación y exige explicaciones ante los madrileños

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante una rueda de prensa, en la sede de la Delegación del Gobierno, a 1 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

PARLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha tildado este miércoles de "irresponsabilidad manifiesta" la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de rechazar la condonación de la deuda planteada por el Ejecutivo central, a la par que la ha animado a explicar a la ciudadanía sus motivos para "negar a los madrileños un beneficio claro y objetivo únicamente por venir del Gobierno de España".

Esta medida permitiría liberar 86.000 millos de euros en deuda autonómica en todo el país, y en concreto 8.644 millones en la Comunidad de Madrid, lo que representa un 24 por ciento de la deuda regional, además de reducir los intereses derivados de haber acudido al Fondo de Liquidez Autonómico, según ha destacado el delegado del Gobierno en declaraciones a los medios tras una Junta Local de Seguridad en Parla.

"Estamos hablado de unos 1.200 euros de condonación por madrileño que Ayuso tendrá que explicar por qué rechaza", ha señalado Martín, que además ha deslizado que esos millones de euros que perdonaría el Gobierno central podrían ser empleados por la Comunidad de Madrid a "reforzar los servicios públicos, apostar por la Educación, la Sanidad o los servicios de Emergencia".

El delegado ha abundado en que la propuesta del Gobierno se ha diseñado en base a "criterios transparentes, objetivos e iguales para todo el país", rebatiendo así las declaraciones vertidas desde la Comunidad de Madrid que apuntan a que se trata de un favor al nacionalismo catalán; y de hecho ha incidido en que Madrid sería la cuarta región más beneficiada del país por lo que su negativa "no responde a criterios racionales, sino a una táctica de confrontación política".