El delegado anima a Ayuso a "dar ejemplo" y pagar por el edificio del TSJM "si tanto le preocupa el pago de alquileres"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para "dar ejemplo" y pagar los 1,7 millones de euros que el Gobierno central asegura que adeuda del uso del edificio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

"Si tanto le preocupa a la señora Ayuso el pago de los alquileres, debiera empezar por abonar los suyos. Las leyes están para cumplirlas. Todos. Y ella tendría que dar ejemplo", ha manifestado el delegado del Gobierno en una publicación en su perfil oficial en redes sociales.

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes ha solicitado este jueves a la Comunidad de Madrid que abone más de 1,7 millones de euros para utilizar el edificio del TSJM hasta septiembre de 2028, o que se comprometa a abandonarlo antes de que acabe este año.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha acusado al Ministerio de mentir con el inmueble, asegurando que realmente se le "adeuda 3,3 millones" de euros al Gobierno regional en esta materia.

Según ha trasladado en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, el inmueble está cedido y adscrito a la Comunidad de Madrid, "tal y como ha reconocido el propio Ministerio en distintos escritos y cartas remitidas a la Consejería".

Así, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico defenderá sus competencias y los recursos de los madrileños, al tiempo que garantizará que "ninguna decisión arbitraria y contraria a derecho del ministro Félix Bolaños perjudique el funcionamiento de la Justicia ni a los jueces y profesionales que trabajan en ella".