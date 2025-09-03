Delegado anticipa otra bajada de delitos en julio y agosto en Parla y cifra en un 7,5% el descenso en 8 primeros meses

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, junto al alcalde de Parla, Ramón Jurado, tras presidir la Junta Local de Seguridad, el 3 de septiembre de 2025. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID

El alcalde atribuye la sensación de inseguridad del municipio a que grupos políticos utilicen "la delincuencia con fines políticos y mediáticos"

PARLA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y el alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), han anticipado este miércoles que los datos sobre delitos en julio y agosto en el municipio parleño apuntan a una bajada de infracciones delictivas, lo que dejaría el balance de los primeros ocho meses del año en un descenso acumulado del 7,5 por ciento.

Así lo han confirmado durante una visita de Martín a la localidad parleña para presidir la Junta local de Seguridad donde se ha establecido el dispositivo de seguridad de cara a las fiestas patronales de septiembre, y para valorar los datos sobre delitos del primer semestre del año en la localidad.

Martín ha desvelado que la bajada en julio y agosto se ha registrado "tanto en delitos graves y menos graves, como de los leves", por lo que ha concluido que Parla es una ciudad "segura" que evoluciona "muy positivamente" del repunte experimentado hace más de un año.

De esta manera, ha recordado que la localidad está dos puntos por debajo de la media de delitos en la Comunidad de Madrid y 12 puntos por debajo respecto a la ciudad de Madrid.

SENSACION DE "INSEGURIDAD"

Mientras, el alcalde ha admitido que en el municipio hay "problemas muy similares a los de otros municipios", y ha atribuido la sensación de inseguridad de Parla al hecho de que grupos políticos utilicen "la delincuencia con fines políticos y mediáticos". "Están estigmatizando a una ciudad", ha resumido.

Parla ha sido noticia en las últimas semanas después de que un menor de 14 años resultara herido tras recibir una puñalada en el cuello en plena calle. Además, otras nueve personas fueron detenidas por una reyerta en un karaoke de la localidad que se saldó con varios heridos.

LOS ÚLTIMOS DATOS

El último balance de criminalidad del Ministerio de Interior certifica que los robos con fuerza en viviendas de Parla han caído casi a la mitad respecto al mismo periodo del pasado año, pasando de 71 en 2024 a 36 denuncias en los primeros seis meses del presente 2025.

Otra bajada significativa la han registrado las sustracciones de vehículos. Esta tipología delictiva ha descendido un 26% (de 54 a 40), así como los robos con violencia e intimidación, que caen un 7,5 por ciento.

Por el contrario, hay otros delitos graves que suben. Uno de ellos son las agresiones sexuales con penetración, que han crecido un 20 por ciento en el municipio, pasando de diez en el primer semestre del año pasado a doce en el presente

También los delitos vinculados a reyertas y riñas tumultuarias crecen un 8 por ciento, así como los registrados por el tráfico de drogas, que crecen 30 puntos respecto al año pasado.

El delegado del Gobierno, por su lado, ha manifestado que el 'Plan Parla' puesto en marcha por delegación de Gobierno para reforzar la presencia de Policía Nacional "funciona". "Está dando resultados, pero vamos a seguir trabajando para que Parla siga siendo cada vez más segura", ha sentenciado Martín.

Por su parte, el alcalde ha manifestado que se están "controlando" los puntos más conflictivos de la ciudad, entre ellos, las urbanizaciones de Fuente Arenosa 1 o Fuenlabrada 75. "La policía está utilizando todos los medios a su alcance. Aunque pasan cosas, no tiene nada que ver con lo que sucedía hace siete años", ha zanjado el regidor.

DISPOSITIVO PARA LAS FIESTAS

Sobre las fiestas de la ciudad, Martín ha señalado que la reunión ha servido para perfilar un dispositivo de seguridad "acorde a la programación" que ha confeccionado el Ayuntamiento y que contará con el "compromiso y el esfuerzo" tanto de la Policía Nacional como de la Policía Local para que las celebraciones sean "seguras".

Finalmente, el delegado ha aprovechado la ocasión para recordar que la Comisaría de Policía Nacional de Parla cuenta "con el máximo histórico de agentes policiales", mientras que la plantilla de Policía Local también "ha crecido de una manera muy significativa en este último año", lo que se traduce en que hay "más recursos policiales que nunca en las calles de Parla".