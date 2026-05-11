El delegado apela a la "unidad y contundencia" frente a la violencia de género: "Sobran los silencios y los titubeos"

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 11 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha apelado a la "unidad y contundencia" de las administraciones y la sociedad frente a la violencia de género, todo ello después de que este mismo lunes se haya confirmado como violencia de género el asesinato de una mujer de 21 años el sábado en el distrito madrileño de Carabanchel.

"Repulsa máxima ante este nuevo crimen machista. Nuestro cariño y solidaridad a los familiares y amigos de la víctima y todo el compromiso de no descansar hasta erradicar esta barbarie. Necesitamos unidad y contundencia frente e las violencias machistas. Sobran los silencios y los titubeos", ha dicho en su perfil en redes sociales.

Martín se ha manifestado en estos términos poco después de que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género haya confirmado como un nuevo caso el asesinato el sábado de una mujer de 23 años que fue presuntamente arrojada por la ventana de su vivienda por su pareja, un hombre de 23 años detenido poco después de lo sucedido.

La Delegación del Gobierno en Madrid celebrará el martes al mediodía un minuto de silencio para condenar este último suceso.

Con esta confirmación, el número de mujeres asesinadas este año por violencia de género ha ascendido a 19, dos de ellas en la Comunidad de Madrid; y a 1.360 desde que se empezaron a recabar datos en el año 2003. Según datos del Ministerio, 11 de los 19 asesinatos por violencia de género este año no contaban con denuncia previa.