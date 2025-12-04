El delegado celebra su desimputación en el 'caso Begoña Gómez' y traslada su "solidaridad" a los aún investigados

Archivo - El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en la rueda de prensa. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MADRID - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha trasladado su satisfacción por la decisión de la Audiencia Provincial de retirarle la condición de imputado en el 'caso Begoña Gómez' y ha trasladado su "solidaridad" con el resto de imputados en una causa que, considera, "no tiene justificación".

"Yo siempre he señalado que estaba tranquilo porque no había nada y todo iba a terminar en nada", ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa en la Delegación del Gobierno, desde donde ha aplaudido que se haya "corregido" la decisión del juzgado número 41 de Plaza Castilla.

El delegado ha incidido en que el auto no tenía "ninguna justificación" y ha aprovechado para subrayado su confianza en el sistema judicial "en su conjunto". "Confío que esta decisión, que creo que se ajusta a la realidad, también se extienda al resto de personas que están encausadas en este proceso", ha dicho.

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la imputación del delegado del Gobierno en Madrid en el 'caso Begoña Gómez', por lo que ha emplazado al juez instructor, Juan Carlos Peinado, a retirarle su condición de investigado.

Fue el pasado mayo cuando el juez Peinado admitió a trámite la querella presentada por Vox y citó como investigado a Martín Aguirre por ese presunto delito, por participar "aparentemente" en la contratación de la asesora de Moncloa para la esposa del presidente del Gobierno desde "su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021".