Audiencia de Madrid corrige al juez del 'caso Begoña Gómez' y le emplaza a exonerar al delegado del Gobierno en Madrid

Archivo - El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, atiende a los medios de comunicación, en la sede de la Delegación del Gobierno de Madrid, a 6 de mayo de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Madrid ha estimado los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, en el 'caso Begoña Gómez', por lo que ha emplazado al juez instructor, Juan Carlos Peinado, a retirarle su condición de investigado.

En un auto recogido por Europa Press, los magistrados revocan parcialmente el auto por el que se le imputó "al inadmitirse la querella formulada por la representación procesal del partido político Vox contra Francisco Martín Aguirre por malversación de caudales públicos".

El juez Peinado acordó el pasado mayo admitir a trámite la querella presentada por Vox y citar como investigado a Martín Aguirre por un presunto delito de malversación de caudales públicos al participar "aparentemente" en la contratación de la asesora de La Moncloa Cristina Álvarez para la esposa del presidente del Gobierno "por su condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno en el mes de julio del año 2021".

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))