El delegado defiende a la ministra Aagesen un año después del apagón y acusa a la Comunidad de poner "palos en la rueda"

Archivo - El delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

SAN FERNANDO DE HENARES 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha salido en defensa de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, cuando se cumple un año del apagón, y ha aprovechado para acusar a la Comunidad de Madrid de poner "palos en la rueda" en la transición energética y la "modernización" con su petición de dimisión.

"La Comunidad de Madrid siempre con ese espíritu tan constructivo", ha ironizado Martín en declaraciones a los medios de comunicación desde San Fernando de Henares, donde ha contrapuesto esta actitud con la del Gobierno central, que dice "sigue volcado en hacernos avanzar" y decidido en su apuesta por la transición energética "que tan buenos resultados da".

Así, el delegado del Gobierno ha cargado contra el "catastrofismo" y el "apocalipsis" del Ejecutivo autonómico y ha incidido en el "total compromiso" del Gobierno central con "la modernización y la transición energética" del país.

En este punto, ha arremetido contra quienes "apuestan por otros modelos" movidos por "cuestiones que tienen que ver con la defensa de ciertos beneficios empresariales". "Tienen que dar muchas más explicaciones y trasladarle a la ciudadanía en qué basan esa apuesta contraria a la transición energética", ha dicho.

"Es un país que tiene las condiciones, lo estamos demostrando, como para esa transformación. Hemos conseguido ya un abastecimiento en un 60% de fuentes renovables y vamos a seguir avanzando en esa línea", ha remachado el delegado del Gobierno, quien además considera que el contexto geopolítico interanacional es un argumento más a favor de esta política.

La Comunidad de Madrid ha solicitado este martes la dimisión de la ministra Aagesen y el cese inmediato de la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, por "haber dilapidado por pura ideología" la seguridad energética, "una de las fortalezas que se tenía como país", cuando se cumple un año del apagón.

Desde el Ejecutivo autonómico han asegurado que "al apagón se suma la falta de redes, de conexiones, almacenamiento y los posibles casos de corrupción en la obtención de autorizaciones, como el caso Forestalia".