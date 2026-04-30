El delegado destaca que el sistema de regularización "está diseñado para que ninguna administración pueda bloquearlo"

El delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, acompañado por la subdelegada del Gobierno, Pilar Trinidad, y la directora del Área de Trabajo e Inmigración, Paloma Pérez, presiden la reunión con entidades colaboradoras del - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha destacado este jueves que el sistema de regularización de migrantes "está diseñado para que ninguna administración pueda bloquearlo", advirtiendo en este punto a la Comunidad de Madrid que "por más que pretendan boicotear" el proceso "no lo van a conseguir".

Martín se ha pronunciado así ante los medios de comunicación poco antes de reunirse en la sede de la Delegación del Gobierno con representantes de casi 60 organizaciones sociales que colaboran con el proceso de regularización y a quienes ha agradecido su trabajo por "una iniciativa absolutamente imprescindible".

El delegado ha lamentado que, mientras que hay entidades que colaboran con el buen desarrollo del proceso, existen administraciones que se oponen directamente a la regularización y que incluso han anunciado "recursos y tratado de poner todo los palos en la rueda que fuera posible con tal de imposibilitarlo".

Esta oposición de algunas administraciones se está "materializando" en las dificultades para obtener alguna de la documentación necesaria para completar el procedimiento. Sin embargo, ha destacado que el sistema "está diseñado" para que no pueda ser bloqueado, y los Ayuntamientos no son imprescindibles.

Preguntado en concreto por el rol de los Ayuntamientos, Martín ha señalado que "ninguna de las documentaciones que tienen que ofrecer es imprescindible para completar el proceso". Estas administraciones no son las únicas que pueden expedir justificantes de residencia o documentos de vulnerabilidad.

Finalmente, el delegado del Gobierno ha trasladado su agradecimiento al tejido social por su "trabajo y compromiso", a la par que se ha puesto a su disposición para "entre todos conseguir que este proceso sea el éxito que, sin duda, la sociedad merece".

Martín ha encabezado la reunión junto a la subdelegada del Gobierno, Pilar Trinidad, y la directora del Área de Trabajo e Inmigración, Paloma Pérez. Ente las entidades asistentes se encuentran Cáritas, Cruz Roja, CCOO, UGT, Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) o la Red Acoge, entre otros.