El delegado dice que "no hay ninguna circunstancia que relativice la gravedad" del último caso de violencia de género

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante un minuto de silencio frente a la sede de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La Delegación del Gobierno ha con - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha defendido este martes que "no hay ninguna circunstancia que relativice la gravedad" del último caso de violencia de género en la región, una mujer de 88 años asesinada la semana pasada en San Sebastián de los Reyes presuntamente a manos de su marido, que después se suicidó.

Los hechos ocurrieron el viernes, cuando una cuidadora del matrimonio accedió a la vivienda y se encontró al hombre con señales de suicidio y a la mujer agonizando en la cama con varios golpes contundentes. La víctima, Hortensia, de 88 años, finalmente falleció en el hospital por las heridas presuntamente provocadas por su marido.

Martín ha encabezado este martes un minuto de silencio a las puertas de la sede de la Delegación del Gobierno en Madrid tras el que, en declaraciones a los medios, ha aprovechado para exigir una vez más la "colaboración" de todas las administraciones para hacer frente a la violencia de género, que deja ya 37 mujeres muertas en España en lo que va de año, cuatro en la Comunidad de Madrid.

"Es absolutamente inaceptable y, por lo tanto, desde esta Delegación, desde el Gobierno de España, volvemos a hacer un llamamiento al conjunto de la sociedad, a todas las administraciones, a hacer todo lo que esté en nuestra mano y más para luchar e una manera contundente, eficaz y ejemplar contra la violencia machista", ha manifestado.

Preguntado por las condiciones del matrimonio, posiblemente una pareja dependiente por su avanzada edad, el delegado ha subrayado que "no hay ninguna circunstancia que relativice la gravedad de los sucedido". "¿Por qué el hombre no comenzó por quitarse la vida él mismo?", se ha preguntado Martín.

Durante el minuto de silencio, Martín ha estado acompañado de trabajadores de la Delegación del Gobierno, de las fuerzas de seguridad y de otros representantes políticos, como la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto. Además, se ha leído un manifiesto en contra de la violencia de género.