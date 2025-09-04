El delegado del Gobierno acusa a Almeida de estar "permanentemente insultando" y le responsabiliza de la mala relación

Archivo - El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida (i), saluda al delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín (d). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha acusado este jueves al alcalde de al capital, José Luis Martínez-Almeida, de estar "permanentemente insultando" y le ha responsabilizado de la "imposible relación" que el regidor ha reconocido que existe entre las instituciones que ambos encabezan.

"Un señor que está permanentemente insultando y encima pretende que le riamos las gracias. Pues va a ser que no. Allá él y su irresponsabilidad", ha manifestado Martín en su perfil oficial en la red social 'X', respondiendo así a las declaraciones previas de Almeida en las que acusaba al delegado de actuar como "ariete" contra la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid.

Finalmente, el delegado del Gobierno ha recalcado que "Madrid está muy, pero muy por encima de Almeida, afortunadamente". Horas antes, fuentes de la Delegación del Gobierno habían informado de que Martín había remitido una misiva en la que instaba al Ayuntamiento de la capital a celebrar una Junta Local de Seguridad.

Ante esto, Almeida ha declarado en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que la relación con la Delegación a nivel técnico es "impecable", si bien "las relaciones con el delegado del Gobierno son imposibles" porque, a su parecer, Martín no busca ejercer sus competencias, sino "hacer de ariete de la oposición" con fines electoralistas.