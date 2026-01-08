El delegado del Gobierno acusa a la Comunidad de "abandono de los espacios de encuentro" tras su salida de Casa Árabe

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha criticado este jueves la decisión de la Comunidad de abandonar la Casa Árabe y ha subrayado que se trata de un "abandono de los espacios de encuentro", con lo que ha instado al Ejecutivo autonómico a reconsiderar su postura.

En declaraciones a los medios desde Cercedilla, Martín ha señalado que, si el criterio del Partido Popular fuera la falta de control en la gestión, "lo primero que hubiera hecho es salirse del propio Gobierno de la Comunidad de Madrid" donde, dice, los 'populares' han protagonizado "todo ejemplo de falta de control, sentenciado incluso".

A su juicio, esta decisión responde a una estrategia de confrontación. "Sabemos que están con quienes abrazan cualquier interés que va en contra de la convivencia, que va en contra de Madrid y de España, de la comunidad internacional, de la solidaridad, de la paz", ha señalado Martín, que considera que la decisión es "un error".

Es por ello que ha apelado a la Comunidad de Madrid a que "abandonen esa línea de ruptura" a la que, considera, "tienen acostumbrado" y que, por contra, "trabajen en favor de la convivencia y reconsideren su decisión de participar en un espacio tan amplio" como a su juicio es la Casa Árabe.

Preguntado por el informe del Tribunal de Cuentas, el delegado ha asegurado no disponer de información detallada, aunque ha añadido que si el PP de Madrid "tuviera algún problema con una entidad por una cuestión de gestión, tendrían que mirarse a sí mismos y salir de allí de todos los espacios en los que han estado y han participado".

Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha insistido en que no están "de acuerdo con la forma" en la que se ha llevado a cabo la gestión de la Casa Árabe, con "irregularidades muy importantes", y ha asegurado que el delegado del Gobierno "miente una vez más".

"No tenemos un delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, tenemos un delegado del sanchismo, una persona que no conoce la Comunidad de Madrid y que lo único que hace todos y cada uno de los días es tratar de descalificar al Gobierno regional", ha censurado, a la vez que le ha pedido que se "ocupe de los asuntos que la competen".

La Comunidad de Madrid ha anunciado este jueves su salida del Consorcio de Casa Árabe al considerar que su gestión ha afectado a la "credibilidad" de la institución, una decisión que se produce tras la publicación del informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024.

En dicho informe se advierte de deficiencias en el control interno, ausencia de procedimientos de gestión y una situación económica marcada por "resultados negativos" recurrentes que generan "incertidumbre sobre la viabilidad del Consorcio".