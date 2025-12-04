Delegado del Gobierno acusa a la Comunidad de "deteriorar" los servicios públicos en busca de "beneficios" en lo privado

Archivo - El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha tachado de "gravísimos" los audios conocidos sobre el Hospital de Torrejón, en los que se apuntaría al rechazo de pacientes o prácticas no rentables, y ha denunciado que en la Comunidad de Madrid "hay quienes deterioran los servicios públicos con el objetivo de lograr mayores beneficios económicos en lo privado".

En declaraciones a la prensa, Martín ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la falta de "decisiones" y de "explicaciones" después de que, a su juicio, "nuevamente" se haya "destapado un sistema" que enriquece a privados a través de los servicios público.

"Es absolutamente imperdonable que, como se ha constatado, se estén pudiendo ampliar las listas de espera en la sanidad para maximizar los beneficios de una de las empresas concesionarias por parte de la Comunidad de Madrid de asistencia médica", ha afirmado.

El delegado del Gobierno ha enmarcado este caso en un patrón prolongado, pues considera que "desde hace demasiadas décadas" se trabaja en la Comunidad de Madrid por "ese deterioro de los servicios públicos en pos a un máximo beneficio de aquellos que son beneficiarios de las adjudicaciones".

Martín ha ido más allá y ha apuntado directamente al entorno del Partido Popular pues, a su juicio, estas adjudicaciones "en no pocas ocasiones" terminan significando "importantes aportaciones económicas al entorno de los propios dirigentes del PP", incluido el "propio entorno" de la presidenta regional.

Por todo esto, Martín ha reclamado que se adopten medidas inmediatas, que se arroje "claridad" al asunto y se den las "explicaciones" correspondientes para abordar este asunto.

"La ciudadanía de Madrid no se merece un espolio como el que se está haciendo a costa de su salud, a costa de sus servicios públicos, para que unos pocos sigan pegando pelotazos", ha remachado.

Estas declaraciones del delegado del Gobierno se producen en respuesta a la polémica originada tras unas informaciones que apuntan a que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, habría dado instrucciones para rechazar pacientes o descartar prácticas no rentables.

La compañía ha anunciado ya que llevará a cabo una auditoría "en profundidad", mientras que Gallart ha pedido a la empresa desvincularse de la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz.

La Comunidad de Madrid, por su parte, ha recalcado que, hasta la fecha, no ha detectado "ningún incumplimiento" por parte de la empresa gestora en cuanto a "las obligaciones derivadas del contrato de concesión de servicio público".