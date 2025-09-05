El delegado del Gobierno advierte de que "el 'ayusismo' va carcomiendo poco a poco al PP"

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, a su llegada al acto de Apertura del Año Judicial 2025/2026, en el Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo, a 5 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha advertido de que "el ayusismo va carcomiendo poco a poco al Partido Popular" después de que el presidente de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, no haya asistido a la apertura del año judicial para participar en el inicio del curso político del PP en Madrid.

En declaraciones a 'Cuatro', Martín ha aprovechado para defender que el acto de arranque del año judicial se ha desarrollado "con total normalidad" a pesar de la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y de que "la única anomalía" realmente han sido la ausencia de Feijóo y del presidente del Senado, Pedro Rollán.

El delegado ha advertido de que estas ausencias responden a una "posición partidista que boicotea el normal desarrollo institucional" del país, y ha subrayado que el "ayusismo va carcomiendo" tanto a su partido como la normalidad institucional de España, y así se ha podido "constatar" con el acto de este viernes.