El delegado del Gobierno y la alcaldesa de Alcalá 'chocan' de nuevo en una "excepcional" Junta Local de Seguridad

ALCALÁ DE HENARES, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, y la alcaldesa de Alcalá de Henares, la 'popular' Judith Piquet, han encabezado este jueves la Junta Local de Seguridad de la ciudad alcalaína, en la que ambos han evidenciado una vez más sus diferencias, con acusaciones cruzadas por la situación de seguridad en la ciudad y el caso del ya exjefe de Policía Local, acusado de supuesto acoso sexual en su anterior puesto en Torrejón de Ardoz.

La reunión se ha celebrado en la Comisaría de Policía Nacional de Alcalá de Henares y no en el Ayuntamiento, donde suele ser habitual. De hecho, el delegado ha comenzado su comparecencia ante los medios de comunicación aludiendo a lo "excepcional" de esta reunión, aunque no por la ubicación, sino por el hecho de que Piquet haya estado presente y no haya dimitido aún por el caso del exjefe de Policía.

Así, Martín ha aseverado que esta situación "contamina enormemente el desarrollo" de una reunión en la que se debía abordar la seguridad de Alcalá, prestando especial atención a la lucha contra la "violencia machista y los delitos contra la libertad sexual". "Ha estado coopresidida por una persona que se negó a tomar ninguna decisión", ha reprochado a Piquet.

Por su parte, la alcaldesa de Alcalá ha respondido acusando al delegado del Gobierno de ser un "cobarde" por hablar de un jefe de Policía Local que ya no está en la ciudad, sino que presentó su renuncia para regresar a Torrejón de Ardoz y defenderse allí de las actitudes de acoso sexual de las que se le acusaba.

En este sentido, Piquet ha catalogado a Martín de no actuar como el delegado del Gobierno de España, sino del presidente Pedro Sánchez y del Partido Socialista. Además, le ha reprochado su "speech político" sin aportar datos de criminalidad y sin proponer respuestas a los problemas de la ciudad

En este sentido, la primera edil ha cargado también contra las cifras defendidas por Martín sobre que la región se encuentra en su máximo de efectivos policiales. Según Piquet, la plantilla de Policía y Guardia Civil ha aumentado a un ritmo menor que la población de la Comunidad de Madrid, con lo que el ratio por habitante es menor.

"Los vecinos de Alcalá merecen responsables públicos que trabajen por su seguridad, no políticos que utilicen las instituciones para atacar al adversario", ha remachado la alcaldesa de Alcalá de Henares.