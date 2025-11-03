Delegado del Gobierno dice que la dimisión de Mazón "llega tarde, queda corta y es insuficiente" sin convocar elecciones

El Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, en el Meeting Place, a 3 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado que la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, "llega tarde, queda corta y es insuficiente" al no convocar elecciones autonómicas.

"¿No han dimitido también todos los que le han encubierto, aplaudido, sostenido durante todo este tremendo año?", ha cuestionado Francisco Martín en 'Desayunos Madrid', organizados por Europa Press.

Entiende el delegado del Gobierno que, al margen de dimitir, Mazón tenía que llamar a las urnas "inmediatamente" porque "todo lo que no sea eso es continuar prolongando el daño a los valencianos", especialmente, a las víctimas de la dana. Es por ello que ha vuelto a pedirle que convoque comicios autonómicos antes de dejar la Presidencia.

A renglón seguido, ha afirmado que le faltan "muchas más dimisiones" además de la de Mazón y ha señalado directamente al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha "sostenido y aplaudido" a Mazón, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien "ha tenido siempre gestos de apoyo" al valenciano.

"Creo que son absolutamente responsables del sufrimiento que ha causado esta prolongación de la decisión en las víctimas de la dana, en primer lugar, y de la falta de capacidad para una respuesta adecuada también en la reconstrucción", ha espetado Martín, quien ha tachado de "absolutamente cómplice" tanto a Feijóo como al conjunto del PP de "lo que ha pasado de inmediato".