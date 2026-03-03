El delegado del Gobierno exige a Ayuso "que se deje de tanta confrontación" y "arrime el hombro" a favor del empleo

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press

RIVAS 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha celebrado este martes los datos del paro en la región y ha aprovechado para exigir a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, que "se deje de tanta confrontación" y "arrime el hombro" para trabajar a favor del empleo.

En declaraciones a la prensa tras participar en la Junta Local de Seguridad de Rivas-Vaciamadrid, Martín ha destacado que el Gobierno central están logrando "mes tras mes unos datos excepcionales en materia de economía", haciendo hincapié en el descenso interanual del 3,24% del paro en la región; si bien subió un 1,33% respecto a diciembre.

El delegado ha incidido en que estos datos de paro "son los mejores en febrero desde hace muchísimos años". Así, ha destacado "la buena labor de la economía" en España, aunque ha lamentado que la Comunidad de Madrid "no esté participando" en este trabajo conjunto "con toda la intensidad que debiera".

"Quiero reclamar a la señora Díaz Ayuso que se deje de tanta confrontación y se ponga a arrimar el hombro en favor de los madrileños y madrileñas para que Madrid pueda aportar como debe a la economía madrileña, al empleo madrileño y que no podamos seguir teniendo que lamentar el perder oportunidades", ha dicho.

En este punto, Martín ha aventurado que cuando todas las administraciones se pongan a "remar a favor", a España y también a la Comunidad de Madrid "le ir mucho mejor". Finalmente, ha exigido a Ayuso que ponga "disponibilidad" y "responsabilidad" a disposición de los madrileños "y no en favor de su proyecto político personal".

El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) en la Comunidad de Madrid subió un 1.33% en febrero con 3.694 desempleados más en relación al mes de diciembre, hasta alcanzar la cifra global de 282.283 personas en paro en la región.

Según datos publicados este martes por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el último año, con respecto a febrero de 2025 se han registrado 9.459 desempleados menos en la región madrileña, lo que supone un descenso interanual del 3,24%.