El delegado del Gobierno insiste al PP que abandone "la confrontación y politiqueo" con la regularización de migrantes

Archivo - El delegado del gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento a las administraciones gobernadas por el Partido Popular para que abandonen "la confrontación y el politiqueo" y se alineen con el tejido social para trabajar en favor del proceso de regularización de migrantes impulsado por el Ejecutivo central.

En declaraciones a los medios desde la sede de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Martín ha hecho un llamamiento a los 'populares' para que "se pongan a ayudar y traer justicia", y no sigan por un camino de "la confrontación y el politiqueo más mezquino". "Que se pongan a remar, que se pongan a ayudar y que aprendan de la responsabilidad del tejido social", ha dicho.

En este sentido, Martín ha lamentado la posición en la que se ha quedado el PP, que pasa por hacer del proceso de regularización "una batalla partidista para intentar sacar algún rédito político en contra de los intereses de quienes más lo necesitan" y "en contra del sentir de una amplia mayoría social".

Por contra, Martín ha destacado los "buenos ejemplos" que dan aquellos ayuntamientos de la región que han optado por reforzar sus equipos, apostado por "el dimensionamiento adecuado de los trabajos para poder prestar este servicio" frente a las críticas del PP por el proceso.