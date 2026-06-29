Delegado del Gobierno irá al Debate del Estado de la Ciudad con PSOE y Más Madrid y afea a Almeida no haberle invitado

Archivo - El delegado de gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, interviene durante un acto de entrega de nueve medallas a la Promoción de los Valores de Igualdad, en la Delegación del Gobierno, a 11 de junio de 2025, en Madrid (España). Fot
Archivo - El delegado de gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, interviene durante un acto de entrega de nueve medallas a la Promoción de los Valores de Igualdad, en la Delegación del Gobierno, a 11 de junio de 2025, en Madrid (España). Fot - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo
Europa Press Madrid
Publicado: lunes, 29 junio 2026 20:41
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MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afeado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y al presidente del Pleno del Ayuntamiento, que no hayan cursado su invitación al Debate sobre el Estado de la Ciudad, pese a haberla solicitado formalmente, y ha anunciado que asistirá a la sesión invitado por los grupos municipales Socialista y Más Madrid.

Según fuentes de la Delegación del Gobierno, Martín ha considerado este hecho como "un claro secuestro de la institución, poniéndola al servicio de su sectarismo y uso partidista".

A pesar de no haber recibido invitación, el delegado ha confirmado este lunes su asistencia al Debate gracias a la invitación de PSOE y Más Madrid, formaciones que, a su juicio, muestran "su compromiso con la lealtad y respeto institucional".

La sesión extraordinaria del Pleno municipal se celebrará este martes en el Palacio de Cibeles, donde tendrá lugar el Debate sobre el Estado de la Ciudad.

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