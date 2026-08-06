El delegado del Gobierno llama a disfrutar del eclipse "con responsabilidad" para evitar nuevos incendios

Celetesch fabrica gafas homologadas para eclipses, a 23 de julio de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). La 'triada de eclipses' (también llamada Trío Ibérico de Eclipses) es la secuencia excepcional de tres eclipses solares - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de la ciudadanía de cara al eclipse solar del próximo 12 de agosto y ha advertido de que, tras los incendios registrados en la Sierra Oeste, no se puede permitir que "ninguna imprudencia" provoque un nuevo desastre ambiental.

En declaraciones a la prensa desde Cenicientos, donde se ha reunido con alcaldes de municipios afectados por el incendio, Martín ha señalado que todas las administraciones trabajan de forma coordinada para garantizar la seguridad, gestionar la movilidad y facilitar información sobre el fenómeno astronómico.

"Todos queremos que el próximo día 12 de agosto sea un día inolvidable, pero que sea un día inolvidable por la belleza del evento que vamos a disfrutar y no por la imprudencia que se haya podido cometer", ha advertido.

Así, Martín ha recordado que la Comunidad de Madrid sigue en situación de riesgo extremo de incendio y ha señalado que, recordando el gran incendio forestal iniciado a finales de julio, hay que extremar las precauciones para evitar que "ninguna imprudencia ni irresponsabilidad" derive en un nuevo "desastre".

Por ello, ha resumido su mensaje apelando a compatibilizar el disfrute del eclipse con la prudencia. "A disfrutarlo, a hacerlo bien, pero también a ser excepcionalmente responsables para no tener que lamentar después ninguna consecuencia", ha concluido.

USO DE GAFAS HOMOLOGADAS DURANTE EL ECLIPSE

En este sentido, ha pedido seguir las recomendaciones de seguridad, utilizar gafas homologadas para observar el eclipse y evitar estacionar vehículos en lugares que puedan obstaculizar las vías de evacuación de los puntos habilitados para su observación.

El delegado ha enmarcado estas recomendaciones en la situación de riesgo extremo derivada de los incendios forestales registrados durante las últimas semanas y ha insistido en que la prioridad es evitar que una conducta irresponsable desencadene un nuevo fuego.