El delegado del Gobierno en Madrid asegura que las próximas horas son "claves" para controlar el incendio

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, durante una visita al Puesto de Mando Avanzado (PMA), a 24 de julio de 2026, en Cenicientos, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre, ha asegurado que las próximas horas son "claves" para controlar el incendio que afecta la comarca.

"Vamos a hacer un esfuerzo muy importante por proteger las distintas instalaciones, las viviendas, las urbanizaciones de esta zona en la que llevamos trabajando todas estas horas", ha señalado este sábado en declaraciones a los medios de comunicación en el puesto de mando de Navalcarnero (Madrid), remarcando que va a ser "clave" el trabajo que se desarrolle esta noche.

Así, el político socialista ha declarado que está "convencido de que estas condiciones favorables les ayudarán a tratar de contener este incendio que ha avanzado de manera imparable".

"Horas clave ante una previsión de que mañana, de nuevo, vuelvan a subir las temperaturas, aunque serán menos de lo que han subido hoy, y también haya algunas dificultades con los vientos", ha añadido. Asimismo, Martín ha aprovechado la ocasión para apuntar que desde la comunidad madrileña están colaborando "estrechamente" con Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Por otro lado, el delegado ha querido resaltar la responsabilidad de la ciudadanía, al tiempo que ha agradecido la solidaridad de otros países europeos como Italia o Grecia y de más de diez comunidades autónomas, que han puesto a disposición sus medios para extinguir los incendios. Igualmente, ha puesto en valor el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Por último, Martín ha marcado como prioridad "garantizar la seguridad de todos" antes de realojar a los vecinos en sus municipios.