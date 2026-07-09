El delegado del Gobierno muestra su rechazo "nítido" al partido de Núcleo Nacional y llama a "erradicar el odio"

Archivo - Manifestación nacionalista, a 8 de noviembre de 2025, en Madrid (España). La marcha, convocada por Núcleo Nacional en el marco del Noviembre Nacional 2025, ha partido desde la Plaza de Murillo hasta el Congreso de los Diputados. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

BUITRAGO DEL LOZOYA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha trasladado este jueves su rechazo "nítido" a las aspiraciones de la organización de extrema derecha Núcleo Nacional de formar un partido para participar en las elecciones, y ha hecho un llamamiento a las instituciones para trabajar en "erradicar el odio y favorecer la convivencia".

En declaraciones a la prensa desde Buitrago del Lozoya, Martín ha aseverado que "el odio no tiene cabida en la Democracia", al tiempo que ha mostrado su rechazo a los planteamientos de una organización cuyos postulados, dice, "solo traen violencia y crispación". "Ponen en riesgo los principios del sistema democrático".

Por ello, ha garantizado que las administraciones continuarán trabajando en favor de la convivencia y de los valores democráticos frente a cualquier iniciativa que promueva el enfrentamiento social.