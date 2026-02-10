Delegado del Gobierno pide a Madrid y Comunidad adaptar el Iberdrola Music o buscar otro "espacio adecuado" para eventos

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha hecho un llamamiento a la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital para que adapten el recinto Iberdrola Music para acoger los eventos previstos --como el festival Mad Cool o Madrilucía-- o que si no busque una alternativa que cumpla con la normativa para albergarlos.

Martín ha señalado que su institución lleva tiempo señalando que el Iberdola Music "no tiene las características adecuadas para albergar macroeventos como los que sistemáticamente desde el Ayuntamiento de Madrid se facilita que allí se organicen". "Es inconcebible", ha denunciado en declaraciones ante los medios de comunicación.

El delegado ha lamentado que el Ayuntamiento de la capital cuenta con la "connivencia" del Ejecutivo autonómico para celebrar en dicho recinto una serie de eventos que "tienen grandes externalidades negativas para el municipio de Getafe", con el que además "nunca se trabaja" para "intentar paliar estas consecuencias".

Así las cosas, Martín ha reconocido que el recinto "tiene posibilidades" si desde la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid "hacen trabajos adaptativos de ese recinto y de su entorno". Si no, el delegado considera que deberían trasladarse los eventos a otros recintos que sí cuenten con las características necesarias y "minimicen las molestias a los vecinos".

Martín se ha pronunciado en estos términos tras ser preguntado por las declaraciones de la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, sobre su visto bueno a que la feria Madrilucía, el Mad Cool o el Raeggeton Beach se trasladen del Iberdrola Music a Arganda del Rey, municipio que sí se habría mostrado dispuesto a acogerlos.

Arganda del Rey se ofreció a acoger Madrilucía y desde la organización del evento estudian la propuesta, según ha trasladado su promotor, Rafa Coto, quien remarcó que la localidad supone "una alternativa que está siendo analizada con atención", aunque ha precisado que se continúan evaluando "distintas ubicaciones".