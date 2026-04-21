El delegado del Gobierno reclama más políticas sociales en Vallecas ante la desigualdad, "seña de identidad" en Madrid

Archivo - El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reclamado este martes un refuerzo de las políticas sociales y una mayor implicación de las administraciones en la lucha contra una desigualdad que, a su juicio, se ha convertido en "una seña de identidad desafortunadamente" de Madrid.

En el marco de una reunión con la Fundación Luz Casanova en el Espacio Luz Vallekas, Martín ha advertido de que mientras los indicadores de desigualdad y riesgo de pobreza se reducen en el resto de España, en la Comunidad de Madrid evolucionan en sentido contrario y "se incrementan".

El delegado ha señalado que esto debería ser "inaceptable e inconcebible" para una de las regiones más ricas del país y, por ello, ha pedido más recursos, servicios sociales y compromiso institucional frente a la situación de vulnerabilidad por la que atraviesan algunos ciudadanos.

En este punto, Martín ha hecho un llamamiento a reforzar la coordinación entre administraciones y el trabajo conjunto con el tejido social. Finalmente ha abogado por poner los retos y desafíos sociales "como una prioridad".

MUJERES SIN HOGAR Y VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Por su parte, desde la Fundación Luz Casanova han destacado que su trabajo en parte se centra en la atención a personas sin hogar y mujeres víctimas de violencia de género. Así, la presidenta de la organización ha alertado de los casos en que estas dos circunstancias confluyen en una misma víctima.

La entidad dispone actualmente de unas 40 plazas residenciales, aunque reconoce que recibe solicitudes diarias a las que no puede llegar a dar respuesta por falta de recursos. Esto evidencia, a su juicio, la necesidad de un mayor apoyo por parte de las instituciones.

Además del alojamiento, la fundación desarrolla programas de atención integral que incluye apoyo psicológico, social y laboral con el objetivo último de facilitar la recuperación y la reintegración de estas mujeres en la sociedad.