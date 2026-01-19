El delegado del Gobierno traslada su cariño a familiares y amigos de los fallecidos

El delegado del Gobierno para la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Aguirre durante ?Los Desayunos del Ateneo' en el que interviene el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, en el Ateneo de Madrid, a - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, ha trasladado este lunes su cariño "a los familiares y amigos de las personas fallecidas y los mayores deseos de pronta recuperación a todos los heridos".

"Hoy en toda España lloramos por las víctimas del terrible accidente en Adamuz", ha escrito en sus redes sociales el delegado, quien además ha compartido "el mayor agradecimiento a los servicios de seguridad y emergencias por su inagotable trabajo".

La cifra de fallecidos se ha elevado a 39, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio de Interior, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19.45 horas de este domingo de un tren Iryo 6189 en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.